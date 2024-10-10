Hayatınızda 'sıkışıp kaldığınızı' hissettiğinizin belirtileri ve bunu aşmanın 5 faydalı yolu

Real Simple'da yer alan habere göre U2 grubunun bir zamanlar söylediği gibi, "Kendini toparlamalısın. Bir anda sıkışmışsın. Ve şimdi ondan çıkamıyorsun." Akılda kalıcı sözleri olmasına rağmen, sıkışmış hissetmek birçok kişi için çok gerçek ve çok sinir bozucu bir histir. Hayatınızın bir noktasında, "Şu anda kendimi çok sıkışmış hissediyorum." diye düşünmüş olabilirsiniz. Aslında, "sıkışmış" hissetmek birçok kişinin terapistine getirdiği veya genel olarak ruh sağlığı hakkında konuşurken paylaştığı yaygın bir deneyimdir.

İş dışında, bir ilişki, yaşadığınız yer veya sahip olmak istemediğiniz bir sorumluluk söz konusu olduğunda kendinizi sıkışmış hissetmiş olabilirsiniz.

Hayatta Sıkışmış Hissetmek Ne Anlama Gelir?

Lisanslı klinik psikolog Thai Alonso'nun söylediği gibi, sıkışmış hissetmek farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilir. Bir danışan kendini sıkışmış hissettiğini söylediğinde, Alonso her zaman tam olarak ne demek istediğini ve bunun kendisi için nasıl bir his olduğunu sorar. Bazıları için sıkışmış hissetmenin iki seçenek veya durum arasında çatışma hissetmek anlamına geldiğini ve bunun çok kaygı odaklı olabileceğini keşfetti. Diğerleri için, sıkışmış hissetmek çaba sarf etme ve çok az veya hiç ilerleme görmeme deneyimini yansıtabilir. Birisi "daha iyi olmak" isteyebilir, ancak kendisini davranış kalıpları veya dış engeller olsun, tekrar tekrar aynı şeylerle mücadele ederken bulabilir.

Deneyimine göre, bazen "sıkışmışlık" hissi, kişinin istediği değişimi nasıl gerçekleştireceğini bilememesinden veya etkisiz yöntemler kullanmasından kaynaklanabiliyor. Ancak Alonso, genel olarak sıkışmışlık hissinin, çok uzun süre belirli bir duygu durumunda sıkışmış olmaktan kaynaklanan hayal kırıklığı veya sıkışmışlık algısı olarak tanımlanabileceğini açıklıyor. Uygulamasında, sıklıkla "Bu benim durumum. Bundan hoşlanmıyorum. Değiştirmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bunu çözmeme yardım et." gibi ifadeler duyuyor.

Sıkışıp Kaldığınızı Hissetmenin Birkaç Yaygın Belirtisi

Eğer bu size benziyorsa, bu hareketsiz zihin halinin yaygın ipuçlarının temeline inmek isteyebilirsiniz. Alonso, hayatta sıkışmış hissetmenin bazı belirgin işaretlerini şöyle sıralıyor:

Uzun süreli rahatsızlık veya sıkıntı yaşamak ve bu duyguları değiştirmek istemek.

Farklı stratejiler denemek ve aynı sorunlarla boğuşmaya devam etmek.

Bir davranışı (örneğin erteleme , aşırı harcama, tırnak yeme) değiştirmek istediğinizi söylemeniz ancak bu davranışı sergilemeye devam etmeniz.

Alonso, uzun süreli "sıkışıp kalma" durumlarının insanlarda yenilmiş, çaresiz ve umutsuzluk hissine yol açabileceğini söylüyor.

Sıkışıp Kalmış Hissetmek Başka Bir Şeyin İşareti mi?

Daha büyük resimde sıkışmış hissetmek tam olarak ne anlama gelebilir? Size mevcut durumunuz hakkında bir şeyler mi anlatmaya çalışıyor? Muhtemelen başka bir ruh sağlığı mücadelesinin belirtisi mi?

"Hepimiz bazen sıkışmış hissederiz. En rahatsız edici olan şey, sürekli sıkışmış olma deneyimidir," diyor Alonso. "Sıkışmış hissetmek, birinin mutlaka bir ruh sağlığı bozukluğuna sahip olduğunu göstermese de, zamanla, diğer şeylere ek olarak, daha kötü ruh haline, daha düşük öz saygıya ve ilişki zorluklarına katkıda bulunabilir."

Başka bir deyişle, sıkışmışlık hissi, şimdi ve gelecekte kişisel esenliğiniz için uzun süre içinde kalmak istemeyeceğiniz bir zihin durumudur.

Hayatta Sıkışmış Hissetmenin Üstesinden Nasıl Gelinir?

Neyse ki, diğer çoğu his ve duygu gibi, bu da geçebilir ve geçecektir, özellikle de sizi yönlendirecek bir yardım ararsanız. Ve ilerlemenize yardımcı olacak ve daha iyi bir yere gelmenizi sağlayacak yollar var, ister ilerlemeye doğru ister sadece bulunduğunuz yerden memnun olmaya doğru.

Alonso, sıkışmış hissetme noktasına ulaşmanın son derece kişisel bir deneyim olduğunu, çünkü çıkış yolunun kişiler ve onların benzersiz durumları arasında farklılık gösterebileceğini söylüyor. Ancak, birinin sıkışmış zihin durumundan çıkmasına yardımcı olabilecek bazı genel, uygulanabilir ipuçları veriyor. Alonso'ya göre, yardımcı olabilecek bazı genel çözüm stratejileri şunlardır:

Biraz düşünceli bir öz değerlendirme yapın

Bu "sıkışmışlığı" sürdüren iç çatışmalar hakkında içgörüler edinin. Kendinizle biraz zaman geçirin, sessiz olun ve sıkışmış hissetmenizin nedenini araştırın. İşle mi ilgili, ilişkiyle mi ilgili yoksa bazı içsel davranışlarla veya inançlarla mı bağlantılı?

Küçük değişiklikler yapın

Mükemmellik yerine ilerlemeye doğru çalışmaya çabalayın; değişim küçük artışlarla ve zaman içinde gerçekleşir. İşlerin farklı olması için farklı bir şeyler yapmanız gerekir! Ama yine de küçük ve başarılabilir şeylerle başlayın. Rutininizi biraz değiştirmenin, yeni bir hobi edinmenin veya bir gruba katılmanın bir yolu var mı? Bunaltıcı hissettiren daha büyük bir hedefe doğru en küçük, en küçük adımı atabilir misiniz? Olası eylem planları, çözümler veya sonraki adımların bir listesini yapabilir misiniz? İşleri konuşmanıza yardımcı olabilecek ve size rahatlık ve/veya tavsiye sağlayabilecek bir arkadaşınıza ulaşabilir misiniz?

Temel değerlerinize dönün

Kişisel değerlerinizi tanımlayın ve onlarla uyum sağlayın. Eğer bu sizin için net olmayan bir şeyse, tekrar bilinçli bir iç gözlem için yer açmanın zamanı geldi. Sizin için en önemli olan şey nedir? Şu anda yaptığınız şey değerlerinizle çelişiyor mu, değerlerinizden uzaklaşıyor mu veya onları sorgulamanıza mı neden oluyor?

Şu anda bulunduğunuz yeri kabul etmeyi deneyin

Uygun olduğunda, kabul etmeyi uygulayın. Her zaman iğneyi itmek, ilerlemek, değişmek veya üretmek sorun değildir ve hayatın normal bir parçasıdır. Hayatın bir dizi evreden oluştuğunu ve her şeyin dalgalar halinde geldiğini ve ayrıca fark ettiğinizden daha fazla ilerleme veya değişim kaydedebileceğinizi unutmayın! Ve kendinizi diğer insanların yaşam yollarıyla veya hızlarıyla karşılaştırmaktan vazgeçin. Bu, sıkışmış hissetmeye neden olabilen, durumu kötüleştirebilen veya bundan kaynaklanabilen yaygın bir tuzaktır.

Bir psikologla görüşün

Bulanıklığın içinden görmenize ve sonunda "sıkışıp kalmamış" bir zihin durumuna ulaşmanıza yardımcı olması için bir psikologdan yardım alın. Terapistler ve danışmanlar, sürekli olarak farklı şekillerde sıkışmış hisseden kişilerle ilgilenirler; bu, koşullarınıza uygun gerçekçi adımlarla tanımlamanıza, anlamanıza, konuşmanıza ve üstesinden gelmenize yardımcı olmak üzere eğitildikleri inanılmaz derecede yaygın bir deneyimdir. Ve bazen durumunuzu nesnel bir dinleyiciye yüksek sesle açıklamak, kendi deneyiminizi yeni bir ışık altında görmenizi ve harekete geçmek için daha güçlü hissetmenizi sağlar. Bu sıkışmış hissin, ruh sağlığınızın zarar görmeye başlamasına yetecek kadar uzun süre etrafta kalmasına izin vermemek önemlidir. Sıkışmış hissin üstesinden daha hızlı gelmek için en iyi şans için proaktif olarak rehberlik arayın.