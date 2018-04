Hello Kitty sever misiniz?

Küçük kızlar kadar yetişkinlerin de beğenisini kazanan sevimli Hello Kitty şimdi Keskin Color’ın ajanda ve takvimlerinde...

Keskin Color’ın lisanslı Hello Kitty karakterleri ile süslü ajanda ve takvimler, öğrencilere ve çocuk ruhunu kaybetmeyen büyüklere göre! Japon çizgi film karakteri Hello Kitty, bugün hem sayısız tutkunu bulunan bir fenomen ve moda trendi hem de popüler kültürün önemli ikonlarından biri. Çocukların kalbinde özel bir yere sahip olan çizgi karakter, Lady Gaga ve Cameron Diaz gibi dünya yıldızlarının da aralarında bulunduğu birçok yetişkinin de ilgi odağı. Hello Kitty, Keskin Color’ın lisanslı ürünleri ile hayranlarına harika bir sürpriz yapıyor.