İleride Alzheimer olup olmayacağımızı evde anlamanın 6 basit yolu

Alzheimer riskini erken evrede anlamak için çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve bazı basit evde yapılabilecek testler veya değerlendirmeler önerilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu testler sadece belirti ve risk değerlendirmesi için yönlendirici olabilir; kesin teşhis veya değerlendirme için mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

Evde Alzheimer riskini anlamak için uygulanabilecek bazı yöntemler:

1. Bellek Testleri

Kendinize gün içinde, son birkaç gün ya da haftalarda yaşadığınız olayları hatırlamaya yönelik sorular sorun. Basit günlük detayları unutmak veya olayları hatırlamada zorluk çekmek, dikkate alınması gereken belirtiler olabilir.

2. Kısa Süreli Hafıza Testi

Size söylenen birkaç kelimeyi (örneğin, elma, masa, kedi) aklınızda tutarak bir süre sonra tekrar etmeyi deneyin. Kısa süreli hafızadaki bu tür zorluklar, potansiyel bir risk göstergesi olabilir.

3. Saat Çizme Testi

Bir saat çizip belirli bir saati (örneğin, 10:15) gösterecek şekilde işaretleyin. Bu test, beynin yürütücü işlevlerini ve görsel-motor becerilerini değerlendirmeye yönelik kullanılan basit ama etkili bir yöntemdir.

4. Koku Alma Testi

Araştırmalar, koku alma duyusunda yaşanan azalmaların erken Alzheimer belirtisi olabileceğini göstermektedir. Bu yüzden, kahve, limon gibi tanıdık kokuları tanıyıp tanıyamadığınızı kontrol etmek yardımcı olabilir.

Birleşik Devlet’lerdeki Florida Üniversitesi MCKnight Bilim Enstitüsü’nün araştırmasına göre fıstık ezmesi koklayarak ileride Alzheimer gelişme riskini ölçebilirsiniz. Fıstık ezmesini gözlerinizi kapatıp sol burun deliğini kapatarak koklayın, daha sonra da sağ burunu kapatıp sol taraftan koklayın. Sol burun deliğimizden koku almaktan zorlanıyorsak, sağ burun deliği ile arasında 10 cm mesafe varsa ileride Alzheimer gelişme riski olabilir.

5. Yön Bulma Becerileri

Yeni bir yere giderken yolu hatırlayıp hatırlayamadığınızı gözlemleyin. Yön bulma güçlüğü, özellikle ilerleyen yaşlarda Alzheimer belirtisi olarak görülebilir.

6. Günlük İşlerde Zorluk Çekme

Günlük rutin işlerde zorlanma (örneğin, yemek tarifini hatırlamakta zorlanma) da potansiyel bir işarettir.

Evde yapılan bu testler Alzheimer olup olmayacağınızı belirlemez ama erken belirtiler hakkında fikir verebilir. Eğer bu testlerden bir veya birkaçında zorluk çekiyorsanız, bir nöroloji uzmanına başvurmak, detaylı testler ve taramalar yaptırmak önemlidir.