En inatçı lekeler arasında yer alan kan lekesi nasıl çıkar diye düşünenler için hem pratik hem de yaratıcı taktikler var. Beyaz sirke, oksijenli su, diş macunu bunlardan sadece birkaçı.

En inatçı lekelerden biri olan kan lekesi, özellikle kuruduğu zaman işleri iyice zorlaştırıyor. Kıyafet, çarşaf ya da eşya olması fark etmeksizin çıkarması neredeyse imkansızlaşıyor. Ancak doğru yöntemler uygulandığı takdirde kan lekesi nasıl çıkar diye düşünmeye gerek yok. İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik ve yaratıcı öneriler...



Tuzlu Su

Kuruyan kan lekesi nasıl çıkar sorusunun en basit yanıtlarından biri tuzlu su. İyice karıştırarak macun kıvamına getirdiğiniz tuz ve suyu bir bez yardımıyla lekenin üzerine sürmeniz yeterli.





Diş Macunu

Herkesin korktuğu kurumuş kan lekesini çıkarmak için kullanılan diş macunu, lekeli bölgeye belli bir miktar sıkıp ovalanarak uygulanıyor. Ardından lekeli yüzeyde kuruyan diş macununu soğuk su altında iyice yıkayıp durulamanız gerekiyor. Pek çok ilginç sorunu çözmek için başvurduğumuz diş macunu kan lekesi nasıl çıkar problemini de ortadan kaldırıyor.





Beyaz Sirke

Normal zamanlarda çamaşır yıkarken makineye konulması önerilen beyaz sirkeden kan lekelerini çıkarırken de yararlanabilirsiniz. Üstelik yapmanız gereken çok basit. Lekeli bölgeye yarım çay bardağı beyaz sirke dökerek kan lekesi çıkana kadar beklemek.





Soğuk Su

Yeni bulaşan bir kan lekesi nasıl çıkar diye düşünüyorsanız sakın paniğe kapılmayın. Çünkü üzerine soğuk su döktüğünüz lekenin nasıl hemen çıktığını görebilirsiniz!





Oksijenli Su

Açık renk çamaşırlara bulaşan kan lekesini tamamen yok etmek için çamaşırlarınızı oksijenli suda bekletip elinizde yıkadıktan sonra çamaşır makinesine atabilirsiniz. Ancak renkli çamaşırlarınızı oksijenli sudan uzak tutmalısınız. Çünkü beyazlatıcı etkisi nedeniyle eşyalarınızın yıpranmış gibi görünmesine neden olabilir.







Aspirin Tozu

Zorlu ve kurumuş lekeleri çıkarmak için yararlanılan aspirin tozu, kan lekesi nasıl çıkar sorununa da çözüm oluyor. Birkaç aspirini toz haline getirdikten sonra suyun içine ilave edin. Suyu lekenin üzerine döküp bir süre bekledikten sonra eşyayı durulayabilirsiniz.





Yataktan Kan Lekesi Nasıl Çıkar

Kan lekesini çıkarmanın belki de en zor olduğu yer yataklar... Yatağa bulaşan kan lekesini çıkarmak için aşağıdaki adımları uygulamalısınız;

