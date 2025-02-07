Kapağında Demet Akbağ ve Uğur Yücel’in yer aldığı Elele Şubat/Mart 2025 sayısı çıktı!

Demet Akbağ ve Uğur Yücel, yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri Sandık Kokusu dizisiyle oyunculuk resitaline devam ederken kendilerine hayran bırakmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Geçmişten bugüne, ilk günden zirveye, sahneden beyaz perdeye uzanan; sanat kariyerleri, dönüm noktaları, iz bırakan hikayeleri de heybesinde bulunduran bu benzersiz buluşmada onlara büyük bir heyecanla eşlik ediyoruz. Onlar her zaman zirvede, şimdi aynı sahnede. Bu özel buluşmaya davetlisiniz!

Hayatın her alanında varlıklarını güçlendirmek ve seslerini daha fazla duyurmak için büyük mücadeleler veren kadınlar, çoğu zaman toplumun önyargıları, kalıplaşmış güzellik algıları ve ikiyüzlü tutumlarla gölgeleniyor. #MeToo hareketinden Gisèle Pelicot ve adalet arayışına, Hollywood’un güzellik algılarından müzikte gıda zehirlenmesi yaratan şarkılara ve son olarak güzellik yarışmalarının yeni yüzüne uzanan özel bir dosyayla birlikteyiz.

Bir romanı, filmi, belki de rüyayı andıran; masallara ilham veren bir aşk yolculuğuna çıkıyoruz. Bir rock yıldızı ve başarılı bir oyuncunun ilk buluşmadan evliliğe, tanışma seremonisinden bir olma hikayesine tanıklık ediyoruz. Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir’in modern aşk masalının ilk sayfasındayız.

Ne demiş Nietzsche? “Derisi değiştirmeyen yılan ölmeye mahkumdur. Bu durum fikirlerini hiç değiştirmeyen zihinler için de geçerlidir. 3 Şubat 2025’ten, 3 Şubat 2026’ya kadar sürecek ‘Yin Ağaç Yılan Senesi’ne hoş geldiniz. Elementi ateş olan yılan burcu ilke ateş çağının ateş senesine giriyoruz ve Çin Yeni Yılı’nı tüm detaylarıyla birlikte inceliyoruz.

Bu 14 Şubat, kısa süreli ve keyifli bir tatil yapmak için harika bir fırsat olabilir. Kapadokya’dan Ege’ye uzanan bir kaçamak ya da şehrin en romantik lokasyonlarında bir kutlama için listemiz hazır. Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun!

2025 yılı, doğallığın önemini kavrayan bir dünyanın kapılarını aralıyor adeta. Peki, bu yıl plastik cerrahi ve estetik cerrahide bizi neler bekliyor, biliyor musunuz? Doğal kaşlardan, abartısız göğüslere, çenelerin yeni hattından kas gücünün artırılmasına uzanan uygulamaları bir araya getirdik. Yılın rengi kahverenginin büyüsünden ilham alan makyaj ipuçları, soğuk havalara karşı nemlendirici önerileri, sağlıklı ve uzun saçların muhtemel formülü, içten dışa makyaj trendi ‘underpainting’in tüm sırları bu sayımızda.

2025 İlkbahar/Yaz sezonunun ruhunda barındırdığı tazelik ve özgürlük hissiyle baharın eşiğinde trendleri karşılıyoruz. Yeni sezonda geçmişe saygı duyarak kendi bildirisini yayınlayan moda, maksimalizm ve fütürizm etkisini trendlerde hissettiriyor. Hayal gününün ötesindeki silüetler ise sokaklarda karşımıza çıkıyor. Bağımsız dönüşüm başlığıyla yeni sezonun trend raporu hazır! Ofis görünümünün yıldızı blazer ceketler ve pantolonlar, stilinizi daha konforlu hale getiren dokunuşuyla ‘casual chic’ trendi, kayak pistlerinin havalı kış görünümleri, çantalarımızın yeni kişiselleştirme oyunu charm’lar ve daha fazla stil ipucunu birlikte keşfedelim.

Oscar Ödülleri’nin tarihine hızlı bir bakış, kurbağa prensleri ilk bakışta tanıma rehberi, Bridget Jones’un dönüşü, ekrandaki ve beyaz perdedeki en yeni ve gösterişli yapımlar, sahnenin başrolleri, her burca özel Şubat ve Mart ayı detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası bu sayıda…

Elele Dergisi Şubat/Mart 2025 sayısı, aşka dair tüm kelimelerin bir arada olduğu “A’dan Z’ye Aşk Sözlüğü” armağanınızla birlikte sizleri bekliyor.

Aşkı kutluyoruz!

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