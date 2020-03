Kedi sahiplenmeyi düşünenlere kedi cinsleri hakkında çeşitli bilgiler verdik. Hangi tür hangi karakteristik özelliğe sahiptir bahsettik.

Zeki tavırları, bağımsızlığa düşkün karakterleri, sempatik halleriyle bizi her an şaşırtabilen kedileri çok seviyoruz. Kedi videosu izlemediğimiz veya paylaşmadığımız günümüz neredeyse yok gibi. Kedilerle aramızda kısa sürede bir sevgi bağı kuruluyor ve ailemizin bir parçası haline geliyorlar. O kadar ki yaramazlıklarına ya da şımarıklıklarına bile göz yumabiliyoruz. Kedi sahiplenmeyi düşünenlere pet shop’lar yerine barınaktan veya çevrelerine soruşturmalarını tavsiye ediyoruz. Bize bu kadar sevgi veren, günümüzü güzelleştiren dost canlısı, sevimli patilerin pet shop’larda zor koşullar altında yaşamalarına gönlümüz razı değil. Kedilerin her birinin kendine has karakteri vardır. Kendi cinsleri arasında bazı ortak karakteristik özellikler de görebiliriz. Peki kedi cinsleri içinde hangi cins size daha yakın? İşte bu sorunun cevabını yazımızda rahatlıkla bulabilirsiniz.





Kedi cinsleri

Cins bir kedi sahiplenmek istiyorsanız her cinsin kendine ait özellikleri olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Kedi cinsleri arasından sizler için ön plana çıkan birkaç cinsi inceledik. İşte kedi cinslerinin farklı özellikleri…





British Shorthair

İngiltere’nin saf ırk kedisi olan British Shorthair, İngiltere’de Victorian döneminden beri vardır ve o zamandan bugüne asaletinden ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmedi. Uyumlu karakter özellikleri, aile üyeleriyle yakın ilişkileri ve diğer evcil hayvanlara karşı dost canlısı oluşlarıyla biliniyorlar. Yaramazlığı asaletlerine yakıştıramazlar, tezgâha, yatağa atlayan, bibloları hunharca deviren bir bristish shorthair göremezsiniz. British shorthair’ın, kedi cinsleri içinde en sakin ve zeki ırk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nazik ve samimidirler. Kucakta durmayı çok sevmezler ama yanı başınızda oturmak onları oldukça mutlu edecektir. Öğrenme ve kavrama yetileri inanılmazdır. Bir British shorthair’la anlaşamamak gibi bir sıkıntı yaşamazsınız.







Siyam Kedisi

Siyam kedisi zeki, dikkatli ve sosyal olması, iletişim kurmakta becerisiyle bilinir. Siyam kedileri uzun uzun konuşmaktan hoşlanırlar. Farklı sesler çıkarıp her isteklerini farklı melodilerle anlatırlar ve sizin de onlara cevap vermenizi beklerler. Evde yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Oyun oynamaya bayılırlar. Sıcağı çok severler ve yaşadıkları ortamda mutlu olurlarsa çok uzun yaşarlar. Sevgi dolu ve sadıktırlar. Tek istedikleri ilgi ve iletişimdir. Eğer bu kadarını bir siyam kedisi için sağlayabilirsiniz sadık bir dost kazanmış olursunuz.







İran Kedisi

Fars ya da Pers adıyla da bilinen İran kedisi uzun tüyleri, büyük kafaları, kocaman gözleriyle hem sevimli hem ihtişamlı olmayı başarabilen bir türdür. Sakin ve sessiz bir yapıları vardır ve özellikle çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Kedi cinsleri içinde bakımı en çok özen gerektiren türlerdendir. Uzun tüylerini düzenli fırçalamanız ve kuru şampuanla yıkamanız gerekir. İran kedisi konforuna hayli düşkündür, gürültülü ve karmaşık ortamları sevmez. Sevecen yapıları sayesinde kucağınızdan inmek istemeyecektir.







Mavi Rus Kedisi

Kedi cinsleri arasında parlayan tüyleri, zümrüt yeşil gözleri ve zarif görünümleri ile çokça ilgi görmelerine şaşırmamak lazım. Oyunu, hoplayıp zıplamayı çok severler. Küçük yaramazlıkları vardır. Erişmemesi gereken yerlere çıkmaya, dolap kapaklarını açmaya bayılırlar. Çocuklara karşı çok toleranslıdırlar. Onların hırpalayıcı davranışlarını bile bir oyun olarak görürler.







Van Kedisi

Kedi cinsleri arasında ülkemize özgü bu emsalsiz türe diğer ülkelerde de ilgi artıyor. Van kedisi zeki ve atletik bir kedidir. Kucağınıza kıvrılıp saatlerce oturmak yerine, avcılık içgüdülerini takip etmeyi seçer. Kedi cinsleri içinde suda oynamayı ve hatta yüzmeyi seven tek kedi türüdür. İnsanlara karşı temkinlidir ama bir kez dostluğunu kazanırsanız, sadık, uyumlu bir arkadaş olurlar.







Kedi cinsleri arasında ülkemize özgü bu emsalsiz türe diğer ülkelerde de ilgi artmaktadır.