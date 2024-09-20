Kendi ışığını yaratanlar ödüllerine kavuştu

Philips Lumea, geçtiğimiz gün düzenlediği Kendi Işığını Yansıt adlı etkinlikte özgün hikayeleriyle kendini gösteren isimleri basın, moda ve güzellik dünyasından davetlilerle bir araya getirdi. Gecede Seda Bakan, Cemal Can Canseven, Şükran Kaymak ve Zeynep Sönmez özgün yaşam hikayelerinden kesitler paylaştılar.

İLK KADIN KÜREK SPORCUSU ELİZ ÖZBAY’A SPONSORLUK

Gecede, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın kürek sporcusu Elis Özbay’a Philips’in sponsor olduğu duyuruldu. Özbay, sponsorluğun kendisi için ne denli önemli olduğundan bahsederek markaya teşekkür etti.

SANAT, SPOR, GİRİŞİMCİLİK, TOPLUMSAL FAYDA ALANINDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Törende ayrıca her biri kendi alanında öne çıkan dokuz isme ödül takdim edildi.

Spor kategorisinde, yelken ile dünyayı turlayan ilk ve en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu ve Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro Dağı’na tırmanan sporcu Müge Naoko Gönül ödül aldı. Müge Naoko Gönül, eğitim imkanı bulamayan kız öğrenciler için Eğitimli Kızlar İçin Zirveye adlı burs programı başlatarak Kilimanjaro’ya tırmanmıştı.

Sanat kategorisinde, sürdürülebilir eser yaratıcısı Deniz Sağdıç ile cam sanatçısı Derya Geylani Vuruşan ödül sahibi oldular.

Girişimcilik kategorisinde, Kahramanmaraş’ta tamamı kadınlardan oluşan ilk kadın kooperatifi Mutlu Besin Kooperatifi’nin kurucusu Cennet Polat ile kadının doğumdan sonra hem iş hem sosyal hayata devam etmesi vizyonuyla kurulan Accouchée markasının kurucusu girişimci Ilgın Özdemir ödül aldılar.

Toplumsal Fayda kategorisinde ise, Sadriye Görece, kurduğu BlindLook adlı uygulama ile Melis Abacıoğlu ve Kiraz Öcal ise beraber kurdukları Kızlar Sahada adlı girişimleri ile ödül almaya hak kazandılar. BlindLook, sesli komutlar ile görme engelli bireyler için hayatı kolaylaştırıcı bir uygulama. Kızlar Sahada ise kız çocukları ile kadınları futbol alanında daha fazla var olmaya davet eden bir proje.