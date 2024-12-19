Kentin yeni yaşam çizgisi

Yaşama dair tüm unsurların yüksek standartlarda yer aldığı KENT Etiler, modern yaşam alanları, zengin sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla Etiler’de kentin yeni yaşam çizgisini oluşturuyor.

İSTANBUL’UN YÜKSELEN DEĞERİ

Etiler’deki seçkin yaşamı yeni referans çizgisine taşıyacak olan KENT Etiler, ‘Koru’, ‘Vadi’, ‘Cadde’, ‘Yamaç’ ve ‘Mesa Rezidans’ olmak üzere 5 etaptan oluşuyor. Yatay mimarisiyle öne çıkan KENT Etiler, 1+1’den 6,5+1 dubleks dairelere kadar toplam 1.220 dairenin yanı sıra farklı büyüklüklerde 166 adet ticari alan ve 96 adet ofis ile de modern yaşama dair tüm olanakları bir arada bulunduruyor.

Kent yaşamını daha da zenginleştiren projenin merkezinde yer alan park ve bahçe alanlarını çevreleyen az katlı konutlar; yenilikçi mimari stilleri, geniş cam yüzeyleri, teras bahçeleri ve villa yaşamını canlandıran tasarım konseptleriyle sakinlerine İstanbul’un kalbinde çok özel bir yaşam alanı sağlıyor.



ALTERNATİF BİR YAŞAM TARZI DENEYİMİ

Yaratıcılığı besleyen zengin deneyimleriyle modern dünyanın tüm gereksinimlerine uygun bir yaşam tarzı sunan projede, Mesa Rezidans da ayrıcalıklı hizmet yelpazesiyle öne çıkıyor. Şehre ve mahalleye değer katacak bir Kent Parkı ile çeşitli ticaret alanlarının ve sosyal donatıların buluştuğu bir meydan etrafında konumlanan Mesa Rezidans, bir evin çok ötesinde, şehir hayatının dinamizmini kişiye özel hizmetlerle birleştirerek, adeta alternatif bir “yaşam tarzı” sunuyor. Prestijli kulüplerde indirimli üyelik avantajları, kişisel ihtiyaçlara anında yanıt veren ve hayatı kolaylaştıran concierge hizmetleri ile sergilerin de yer aldığı sanat ve kültürle iç içe bir yaşam Mesa Rezidans’taki ayrıcalıklardan sadece birkaçını oluşturuyor.



ŞEHİR HAYATININ DİNAMİZMİ VE HUZURU BİR ARADA

Kendini özel ve değerli hissetmek isteyenler için titizlikle tasarlanan proje, şehir hayatının dinamizmi ile huzuru bir arada sunmanın yanında, dilediğinizde sizi şehrin yoğunluğundan uzaklaştırarak her anınızı özel bir deneyime dönüştürüyor. KENT Etiler aynı zamanda yaratıcı, dinamik ve yenilikçi sosyal kulüpleri, wellness klinikleri ve günümüz ihtiyaçlarına göre şekillenen ofis üniteleri ile şehre büyüleyici bir yaşam alanı kazandırıyor. KENT Etiler’in mahalleye açılan yüzü olan KENT Etiler Cadde ise alışveriş ve eğlence adreslerinin yanı sıra zengin mutfak yelpazesine sahip restoranları, moda ve tasarım mağazalarıyla öne çıkıyor.



KENTİN YEŞİL ÇİZGİSİ

KENT Etiler, ayrıca şehir merkezinde nadir bulunan geniş yeşil alanları ve kreatif peyzaj tasarımlarıyla da fark yaratıyor. Yatay mimarisine karşın 110.000 m²’ye ulaşan peyzaj alanı ile KENT Etiler, sakinlerine doğayla çevrelenmiş bir yaşam sunuyor. Bu yeşil doku, sadece dış mekanlarla sınırlı kalmayıp, evlerin içlerine giriyor ve yaşamın her noktasına nüfus ediyor. Yeşilin her tonunun, modern, lüks detaylarla birleştiği daireler, KENT Etiler’deki yaşamı eşsiz kılıyor.



İstanbul’un seçkin semti Etiler’in köklü kimliğinden ilhamla seçkin bir mahalle kültürü etrafında şekillenen KENT Etiler, sizi ve sevdiklerinizi ayrıcalıklı bir yaşam tarzıyla buluşturuyor. Siz de İstanbul’un yeni yaşam çizgisi Kent Etiler’in ayrıcalıklı dünyasına davetlisiniz.

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