Evde yaptığınız pastalar dışarıda yediklerinizle aynı tadı vermiyor mu? Belki de hazır kremalar kullanmak yerine pastacı kreması yapmayı öğrenmelisiniz... İşte pasta kreması yapmanın püf noktaları...

Pasta ve kek tarifinin olmazsa olmazlarından olan krema nasıl yapılır? Genellikle makarna soslarında, çorbalarda ve pastalarda sıkça karşımıza çıkan kremaların tatlı, tuzlu, yağlı krema, çikolatalı krema ve hatta ekşi krema olmak üzere birçok çeşidi bulunuyor. Hatta limon, çilek, portakal gibi meyvelerin ve cevizin bile kreması yapılabiliyor. Aslında evde pasta kreması yapmak sanıldığı kadar zor değil. Bİrkaç püf noktasına dikkat ederek siz de tıpkı pastanelerdeki gibi bir krema yaparak pastalarınızı süsleyebilirsiniz.



Pastacı kreması tarifi

Hazır pastalardaki gibi bir krema yapmak istiyorsanız pastacı kreması denen bu kremayı evinizde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Pastaların içerisinde yer alan krema, hamur işleri ile birlikte çok güzel uyum sağlar.



Malzemeler:

• 150 gram şeker

• 100gram un

• 80 gram tereyağı

• 6 Yumurta sarısı

• 1 çay kaşığı vanilya özütü

• 500 ml süt

Yapılışı:

Orta boy bir tencerenin içerisine 500 ml sütü boşaltın. Ocağın altını açın. 1 çay kaşığı kadar vanilya özütü ekleyin. Evinizde vanilya özütü yoksa bunun için vanilin de kullanabilirsiniz. Birkaç dakika bu şekilde kaynatın. Daha sonra altını kapatın. Temiz orta boy bir kasenin içerisine kırmış olduğunuz 6 adet yumurta sarısını boşaltın. Daha sonra şekeri ekleyin ve çırpmaya başlayın. Dilerseniz eliniz ile dilerseniz bir mixer yardımı ile çırpabilirsiniz. Şeker ve yumurta sarısı iyice iç içe geçtikten sonra yavaş yavaş unu ekleyin. Daha sonra iyice karıştırın. Süt ve vanilya özütünü koymuş olduğunuz tencerenin içerisine yaptığımız yumurtalı karışımı ekleyin. İyice çırpın. Yaklaşık 5 dakika kadar daha kısık ateşte bu şekilde pişirin. Kıvama geldiğini gördüğünüz zaman ocaktan alabilirsiniz. Karışımın içerisine 80 gram tereyağını ekleyin. Ve yine çırpmaya başlayın. Kremanız artık hazır.



Ekşi krema tarifi

Özellikle çocuklarının pastaları ne kadar sevdiğini bilen anneler için bir başka krema çeşidi de ekşi kremadır. Krema kadar tatlı olmayan süzme yoğurt kadar kıvamı yoğun olmayan fakat tadı güzel olan ekşi krema ile "sour cream" adı ile karşılaşmış olabilirsiniz. Pastalarda, yemeklerde ve soslarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ekşi krema, buttermilk denilen malzemeden kolaylıkla elde edilebilse de ülkemizde bu malzemeyi bulmak biraz zor olabilir...

Ekşi krema için gereken malzemeler

• 150 gram süt kreması

• 600 ml gram günlük süt

• 1 adet limon suyu

Öncelikle "buttermilk"inizi hazırlayın. Bunun için 600 ml günlük sütü bir kavanozun içerisine aktarın. Daha sonra içerisine 1 adet limon suyunu ekleyin. Kavanozun ağzını kapakla sıkıca kapatın. Kapattıktan sonra sallayın. Çırptıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin. Sütün kesildiğini ve ayrıştığını gördüyseniz "buttermilk"iniz hazır demektir. Kremayı hazırlamak için buttermilk'in yarısını bir kavanozun içerisine aktarıp üzerine süt kremasını ilave edin. İyice karıştırın ve ağız kısmını bir tülbent ile kapatın. Yaklaşık 24 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın. 24 saat mayalanma sürecinden sonra buzdolabına koyun. Birkaç saat bekletin. Krema hazır demektir. Artık yemeklerinizde, tatlılarda ve soslarda ekşi kremayı kullanabilirsiniz...