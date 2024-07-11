Mayolar nasıl yıkanmalı? Mayolardaki solmalar nasıl önlenir?

Mayo kumaşları havuz kimyasalları, güneş kremi, tuz, ter ve kum nedeniyle yıpranma riskiyle karşı karşıya. Ancak mayoları doğru şekilde nasıl yıkayacağınızı öğrenirseniz, mayonuzun sezon boyunca harika görünmesini sağlayabilirsiniz.

İhtiyacınız Olanlar

Ekipman / Araçlar

Yumuşak Kıllı Fırça

Temiz Havlu

Örgü Çamaşır Torbası



Malzemeler

Nazik Deterjan

Beyaz Sirke (İsteğe bağlı)





Mayo Ne Sıklıkta Yıkanmalı?

Suya girmeseniz bile, her kullanımdan sonra mayonuzu yıkadığınızdan emin olun. Marysia Swim'in tasarımcısı Marysia Reeves, "Güneş kremleri kumaşa zarar verebilecek ve malzemenin sonunda bozulmasına yol açabilecek bileşenler içerir" diyor. Üstelik, bazı SPF'lerin diğerlerinden daha zararlı olduğu konusunda uyarıyor. Tamamen doğal deterjan serisi The Laundress'in kurucu ortağı Lindsey J. Boyd. Mineral bazlı losyonlar ve yağ formülasyonları, mayoların düzgün yıkanmaması durumunda zamanla sararmaya veya kademeli lekelere neden olabilir.

Mayonuz için yapabileceğiniz en iyi şey, onu çıkarır çıkarmaz soğuk suyla durulamaktır.

İPUCU 1

Lavabonuzu soğuk suyla doldurup kumaşa zarar verebilecek çoğu kimyasal maddeyi ve vücut kirini çıkarmak için mayoyu yaklaşık 30 dakika suda bekletebilirsiniz.

İPUCU 2

Sızdırmaz bir plastik torbayı veya küçük bir kabı temiz suyla doldurarak bir adım önde başlayın ve havuzdan veya plajdan eve dönerken mayonuzu torbaya koyun.

Mayo Elle Nasıl Yıkanır?

Mayoyu elde yıkamak en iyisidir çünkü elde yıkama daha naziktir ve esnemeyi önlemeye yardımcı olur.

ADIM 1. Köpüklü Su Oluşturun

Lavaboyu ılık suyla doldurun ve aktif giyim için formüle edilmiş yumuşak bir deterjan veya beyaz sirke ekleyin. Herhangi bir deterjandan bir çay kaşığı tek bir mayoyu temizlemek için yeterlidir.

ADIM 2. Mayoyu Tersyüz Yapın

İç yüzeyi fırçalama, dış kumaşın daha uzun süre yeni görünmesini sağlar ve ter ve güneş kremiyle temas etme olasılığı en yüksek olan bölgeleri hedef alır.

ADIM 3. Lekeler İçin Yumuşak Bir Fırça Kullanın

Yumuşak kıllı bir naylon fırçaya (eski bir diş fırçası da çok işe yarar) bir damla çamaşır deterjanı, boyun bölgelerini ve güneş kremi lekeleri olabilecek alanları nazikçe fırçalamak için kullanılabilir.

ADIM 4. Mayonuzu Silkeleyin ve Sıkıştırın

Kumaşı birkaç dakika boyunca hafifçe sıkarken mayonuzu köpüklü suda çalkalayın, ardından lavaboyu boşaltın.

İPUCU

Mayonuzu zamanında yıkamayı unutmayın. Lifleri gevşetebileceği için mayoyu gece boyunca ıslatmayın.

ADIM 5. Elbiseyi Durulayın

Mayoyu durulamak için lavaboyu soğuk, temiz suyla doldurun. Suda yavaşça sıkın.

ADIM 6. Elbiseyi Kurut

Fazla suyu emmesi için mayoyu bir havluya sarın veya doğrudan güneş ışığından uzakta, iyi hava sirkülasyonu olan bir yerde açık havada kuruması için asın, bu renklerin solmasına neden olabilir. Kurumayı hızlandırmak için bir pervaneden yardım alabilirsiniz. Kurutucuyu kullanmayın çünkü yüksek sıcaklıklar kumaşa kalıcı olarak zarar verebilir.

Çamaşır Makinesinde Mayo Nasıl Yıkanır?

Çamaşır makinenizi kullanmak mayonuzu yıkamanın kolay bir yolu olabilir. Mayonuzun güneş koruyucu tüpünüzden daha uzun süre dayanmasını sağlamak için nazik olun.

ADIM 1. Lekelere Ön İşlem Yapın

Güneş kremi lekelerine yatkın bölgelere hafif deterjan uygulayın.

ADIM 2. Elbiseyi Örgü Çamaşır Torbasına Yerleştirin

Mayoyu ters çevirin ve takılmaları ve esnemeyi önlemek için bir çamaşır torbasına koyun.

ADIM 3. Nazik Bir Programda Yıkayın

Çamaşır makinenizi hassas programa ayarlayın ve üzerine soğuk su ve yumuşak deterjan kullanın.

İPUCU

Plaj havlunuzla birlikte atmayın; bu, mayoya zarar veren bir uygulamadır. Mayoyu benzer türde sentetik kumaşlarla yıkayın.

ADIM 4. Kurulayın

Mayoyu kurutucuya koymayın. Kurutucu elbisenizin liflerine zarar verecektir. bu nedenle onu çamaşırdan çıkarın ve kuruması için asın.

UYARI

Mayonuzu kuruması için metal bir çubuğa asmayın. Bunu yapmak şekli değiştirebilir veya pas izleri bırakabilir.

Mayolardaki solmalar nasıl önlenir?

Mayolar zamanla solabiliyor. Bu, çok fazla güneş ışığının, tuz veya klorun ve renklerini soldurabilen diğer kimyasalların bir sonucudur. Okyanusta ve havuzda mayo giydiğiniz için zamanla solmaları kaçınılmazdır. Ancak her yüzdükten sonra mayonuzu serin ve tatlı suyla duruladığınızdan emin olarak solmayı azaltabilirsiniz. Bu, güneş kremlerindeki tuz, klor veya kimyasalları temizleyebilir.

Ayrıca mayoyu giymediğiniz zamanlarda doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan da kaçınmalısınız. Büyük olasılıkla güneşte uzun süre takacak olsanız da, gölgede havayla kuruttuğunuzdan ve güneş almayan bir yerde sakladığınızdan emin olun. Yıkarken yumuşak bir deterjan kullanmak da rengin korunmasına yardımcı olabilir.

Mayonuzun Bakımı İçin İpuçları

Belirtildiği gibi, mayonuzu yüzdükten hemen sonra durulamak her zaman iyi bir fikirdir. Aynı şekilde, kumaşı daha hızlı bozabilecek kimyasalların bulunduğu sıcak küvetlere ve spa banyolarına daha az kullanmaya çalışmalısınız. Sadece yüksek sıcaklıklar mayonuzun kumaşına zarar verebilir.

Mayo giyerken de pürüzlü yüzeylere oturmayın. Mayonuz havuzun yanındaki beton veya şezlonglardaki ahşaplara takılabilir. Kumaşı korumak için oturmadan önce mutlaka bir havlu koyun.