Rüyada ayakkabı görmek, ayakkabının temiz, kirli, rahat ve ya güzel olup olmamasına göre değişen anlamlara sahip rüyalardan biridir. Aslında rüyada ayakkabı görmek zenginlik ve servet anlamını taşımaktadır.

Rüyada ayakkabı görmek; görülen ayakkabı eğer rahat ve temizse hayır ve bereket olarak yorumlanmaktadır. Ayağınıza rahat bir ayakkabı giydiğinizi görmeniz yakında huzura kavuşacağınıza işaret etmektedir. Rüyada sarı ayakkabı giydiğini görmek sağlık sorunları anlamına gelir. Yeni ayakkabı kişinin hayatının düzene gireceğine işaret etmektedir.



Rüyada ayakkabı giymek; kişiliğiniz ile barıştığınız manasına gelmektedir. Pahalı ve güzel ayakkabı giydiğinizi gördüyseniz hayatınızın bolluk bereket içerisine geçeceğine ve maddi anlamdada yükselerek zengin olacağınıza işaret etmektedir.

Rüyada yeni ayakkabı; iyi yorumlanan rüyalardan biridir. Rüyanızda yeni ve temiz ayakkabı aldığınızı ve ya giydiğinizi görmeniz hayatınızda bir takım yeni başlangıçlar yapacak ve adımlar atacağınıza işaret etmektedir. Yeni ayakkabı hayatınızda oluşacak yeni şeyler demektir. Rüya bekarlar için yeni birisi ile tanışarak dünya evine girmeye, evli kimseler için ise yeni bir evlat şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ayakkabı bağı görmek; rüya sahibinin bir kişiden güzel bir söz duyacağına işaret eder. Yakın çevresi tarafından çok sevilen ve temiz kalpli biri olarak yorumlanmaktadır. Ayakkabı bağı bulduğunu ve elinde tuttuğunu gören kişi böyle birisi ile tanışır. Ayakkabı bağını kaybettiğini ve aradığını gören kişi ise böyle iyi huylu bir arkadaşı var ise o arkadaşı ile ya arası açılacak ya da arkadaşını kaybedecektir.

Rüyada ayakkabı çıkarmak; belirlediğiniz hedefler için daha çok çalışmanız gerektiğine işaret eden rüyalardan biridir. Rüyada ayakkabısını çıkaran kişi işi ile alakalı değişiklikler yağacağı manasına gelmektedir.

Rüyada topuklu ayakkabı giydiğini görmek; topuğu yüksek ayakkabı görmek birilerini etkileyecek kasıtlı hareketler yaptığınızı ve bu hareketin sizin ilerlemenizi yavaşlatacağına işaret etmektedir. Rüyada topuklu ayakkabı görmek kadın ile tabir olunmaktadır.

Rüyada yırtık ayakkabı giydiğini görmek ve ayakkabının yırtılması; rüya sahibinin bir yolculuğuna çıkacağına işaret etmektedir. Genellikle hayırlı olan ve gezmek, yolculuk ile tabir edilen rüyalardan biridir.

Rüyada ayakkabıcı görmek; nazik, temiz ve iyi huylu bir kimse ile yorumlanmaktadır. Genellikle küs olan insanların arasına yapan bir kişidir. Kulluk derecesi yüksek bir kimsenin varlığına delalet eder. Bu kimse yakınınızda ise küs olduğunuz kişiler ile aranızı yapmaya çalışır ve iyi niyetli bir kimsedir. Ayakkabıcı görmek bazı rüya tabircileri göre amir şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada ayakkabının tekinin ayağınızdan çıktığını görmek; yalnızca bir tekinin ayağınızdan çıktığını görmeniz kardeşiniz ile aranızın bozulmasına işaret etmektedir. Sol ayağınızdaki ayakkabı çıkarsa kız kardeşiniz ile, sağ ayağınızdaki ayakkabı çıkmış ise erkek kardeşiniz ile tartışacağınız ve ya kavga edeceğiniz manasına gelir.