Rüyada evlendiğini görmek, kişinin destek göreceğine ve zengin olacağına işaret eder.

Rüyada evlendiğini görmek; borç ve esaret şeklinde de yorumlanır. Yani rüyada evlendiğinin görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır. Rüyada Evlendiğini Görmek; kiminle evlendiğinize göre de anlamı değişen bir rüyadır. Genç biri ile evlendiğini görmek zengin olmaya, orta yaşlı bir kimse ile evlendiğini görmek çok daha zengin olmaya işaret eder. Tanımadığınız bir kimse ile evlendiğinizi görmek ise evinizi değiştirmek şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi gerçek hayatta da evlenmek istiyorsa bu muradına ereceği anlamına gelir. Kişinin hayatında güzel başlangıçlar yapacağını anlatır.



Rüyada evleneceğin kişiyi görmek; rüya sahibinin etrafında yaşadığı üzüntülerin, sıkıntıların biteceğine delalet eder. İş hayatında zor durumlar yaşayan rüya sahibi yapacağı çalışmalar ile büyük başarılar elde edecek ve iş hayatında her şey yolunda gidecektir.



Rüyada abinin evlendiğini görmek; abiniz ile ilgili gelişecek olay ve durumları simgeler. Kişinin gerçekleşmesini çok istediği bir olayın gerçekleşeceği şeklinde de yorumlanır. Abinizin sevineceği bir olay yaşayacağı ve sizin de buna sevineceğiniz anlamına da gelir.



Rüyada ablanın evlendiğini görmek; ablanızın evlendiğini görmeniz o kişinin hayatında iyi gelişmeler olacağına delalet eder. Ablanızın hayatında güzel olaylar olacak ve bu durumdan siz de memnun ve mutlu olacaksınız şeklinde tabir edilir.



Rüyada evlendiğini gören erkek; yakın bir zaman içerisinde istenen hayata kavuşma aynı zamanda zenginlik anlamına gelir.



Rüyada gelinlik giyip evlendiğini görmek; eğer görülen gelinlik temiz ve parlak ise hayırlıdır, fakat gelinlik pis, yırtık ve kötü görünüyorsa bu sıkıntı olarak tabir edilir.



Hamile bir kadının rüyada evlendiğini görmesi; kız çocuk sahibi olacağına işaret eder.



Rüyada zaten evli olan bir kadının başka bir erkek ile evlendiğini görmek; bu kişinin çocuk doğuracağına işarettir.



Rüyada eşinden başka bir kimse ile evlendiğini görmek; erkek için eşinin güzelliği derecesinde mal ve zenginliğe erişeceğine işaret eder.



Rüyada evlilik için söz kestiğini görmek; rüya sahibinin bir kimseden iyilik göreceğine delalet eder. Eğer rüyanızda tanıdığınız biri ile evlendiğinizi görmüşseniz yakın bir zaman içerisinde muradınıza ereceğinize delalet eder. Rüyada evli bir kadın ile evlenmek istediğinizi görmek ise; o kişinin arzuladıklarına kavuşamayacağını anlatır.



Rüyada arkadaşınla evlendiğini görmek; sıkıntılı günler geçirileceğine delalet eder.