Rüyada ölmüş birini görmek her ne kadar korkutucu gibi gelse de aslında anlamı iyidir. Rüya sahibinin iş hayatında, ailesinde güzel ve olumlu gelişmeler yaşanacağı ve hayırlı haberler alacağı anlamına gelir.

Rüyada ölmüş birini görmek; hayırlı geçecek bir ömür, güç ve kazanç demektir. Ölmüş biri ile konuştuğunuzu görmek güzel günlerin geleceğinin habericisidir. Görülen ölünün dirilmesi güzel bir haber veya düzeni bozulmuş olan işlerin yoluna gireceği manasına gelir.



Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve elini öpmek; beklemediğiniz bir zamanda bir yerden iyi bir haber alacağınızın işaretidir.

Rüyada ölmüş birini görmek ve sarılmak; rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemden çıktığı ve hayatında güzel gelişmelerin yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntıları, üzüntüleri son bulacak ve sağlığı yerinde olacaktır.

Rüyada ölmüş birini görmek ve elini öpmek; bu rüya sahibinin içine kapanık ve etrafındaki insanlar ile çok fazla diyaloğu olmayan, asosyal ve utangaç bir kişi olduğunu fakat zaman içerisinde bu durumdan uzaklaşıp insanlar ile kaynaşmaya başlayacağına işaret eder.

Rüyada ölmüş birini gülerken görmek; yakın bir zaman içerisine müjdeli haberler alacağınıza işaret eder. Güzel olaylar olacağına, sıkıntıların biterek ferah ve mutlu günlerin geleceğine delalet eder. Ayrıca rüyada ölmüş birinin gülümsemesi bekar kimseler için evlilik şeklinde de yorumlanır.

Rüyada dedesinin dirildiğini görmek; rüyasında dedesini gören kişi manevi açıdan kendisini yetiştirip daha da geliştirecek, güzel günler yaşayacak ve sıkıntılardan kurtulacaktır.

Rüyada ölü olduğunu görmek; bir kimsenin rüyasında öldüğünü görmesi herkes tarafından çok kıskanılacak bir mevkiye yükseleceğine; isteklerinin ve hayallerinin gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Bu rüya ayrıca huzurlu bir aile yuvası şeklinde de yorumlanır.

Rüyada ölen birini görmek ve ağlamak; rüyada ağladığını görmek hayırlıdır. Bu rüya sahibinin ne kadar merhametli biri olduğunu, güzel ve saf kalbini gösterir. Ayrıca yakın bir zaman içerisinde sevineceği bir olay yaşayacağına işaret eder.

Rüyada ölüyü güzel bir şekilde görmek; ölen kişinin ahirette güzel bir nimete kavuştuğuna ve cennette bulunduğuna delalet eder. Ölü olarak gördüğünüz kişi için oldukça iyi olan bu rüya, işle ilgili olumlu gelişmeler olarak da yorumlanır.

Rüyada ölünün bir şey vermesi; rüyada ölüden bir şey aldığınızı görmeniz hiç ummadığınız bir yerden destek alacağınız anlamına gelir. Rüyada ölü birinin size yemek verdiğini görmek daha da hayırlıdır; size gelecek olan hayırları, mutluluğu, şerefi, sevinci, huzuru ve kısmeti simgeler.