Rüyada polis görmek üzüntü ve şiddete işaret eder. Rüyada polis olduğunu görmek ise devlet ile ilgili işlerde bazı sorumluluklar üstleneceğinize delalet eder.

Rüyada polis görmek; eğer polisin üniforması temiz ve kendisi güler yüzlü ise güven anlamına gelir. Ayrıca aile ve sevenleriniz tarafından korunduğunuza da işaret etmektedir.



Rüyada polis tarafından tutuklanmak; rüya sahibinin etrafında dostundan çok düşmanının olduğuna işaret eden rüyalardan biridir. Polis tarafından tutuklanmak düşmanlarınız olduğuna ve düşmanlarınızın sizi alt edeceğine işaret eder. Rüyada polis görmek sizinle yarışacak niteliklere sahip rakipleriniz olduğunu anlatır.

Rüyada üniformalı polis görmek; rüya sahibi için her zaman hayırlı ve iyi şekilde yorulur. Özellikle temiz üniformalı ve güler yüzlü bir polis görmek güven teşkil eden rüyalardandır. Kişinin hem kendini güvende hissedeceğini hem de sevdikleri tarafından destekleneceğini anlatır.

Rüyada polis tarafından yakalanmak; kovalanıp en sonunda yakalandığını görmek rüya sahibinin dostları ve ailesi tarafından çok sevilen, korunan, özel bir kişi olduğunu anlatır. Ayrıca sevinçli ve hayırlı bir haber anlamına da gelir.

Polis olup suçluları yakaladığınız�� görmeniz; kişinin etrafında kötülüğünü isteyen ve ona tuzak hazırlayan kişilerin bulunduğuna işaret eder. Temiz üniformalı bir polis görmek her zaman için hayırlı ve iyidir.

Rüyada polis çağırmak; bazı sorunlar karşısında tecrübeli kişilerden yardım ve akıl alınacağına delalet eder.

Rüyada polis öldürdüğünü görmek; maddi ve manevi zararlar yaşanacağına ve rüya sahibinin bundan dolayı çok üzüleceğine delalet eder.

Rüyada polis tarafından kovanlandığını görmek; rüya sahibinin iş ile ilgili yeni adımlar atacağı fakat tam olarak istediği başarıyı yakalayamayacağına delalet eder.

Rüyada sivil polis görmek nedir; Kişinin aşk hayatı ile ilgili güzel gelişmeler yaşayacağı, evlilik yolunda adımlar atacağı ve işlerinde de başarılı olacağına delalet eder. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin hayalini kurduğu birçok şeye çok fazla zahmet çekmeden kavuşacağına işaret eder.

Rüyada polise ifade vermek; rüya sahibinin bazı tartışmalı ortamlara gireceğine işaret eder.

Rüyada polis arabası görmek; rüya sahibinin desteğini hissettiği kişilere kendisinin de destek vereceğine ve bundan minnet duyacağına delalet eder. Rüyada polis motoru görmek de yardıma ihtiyacı olan bir yakınınıza yardımda bulunacağınız manasına gelir.