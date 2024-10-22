Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Bahar izleyiciler tarafından severek takip ediliyor. Bahar dizisinin yeni fragmanda, Bahar’ın Nesrin’e söylediği “Her aklınıza estiğinde Şakak Lalesi gibi dibimde bitip, bana hakaretler yağdıramazsınız” sözü sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler "Şakak lalesi ne demek? Bahar dizisinde geçen şakak lalesi ne anlama geliyor?" aramalarını artırdı.

Şakak lalesi ne demek?

Şakak lalesi, birinin yanı başından ayrılmayan, sürekli dibinde olan kimseler için kullanılan bir tabir.

Şakak lalesi TDK’da yer alıyor mu?

Şakak lalesi TDK sözlüğünde yer almıyor.