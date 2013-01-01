Subaru Forester

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Sportif ve konforlu...

Yazı: Arzu Sözeri



İtiraf ediyorum, onunla tanışmak için geç kaldım! Ama 2013’ün bu çok konuşulan otomobili ile yıl bitmeden buluşmayı başardık. Subaru Forester’ın makyajlanmış dördüncü nesil otomobili ile birlikteyiz.



Yenilenen Forester, daha güçlü, daha dinamik ve daha işlevsel! SUV bir araç olduğu için çarpıcı ama onu diğer SUV’lardan farklı kılan; ön yüzündeki sportiflik ve rahatlık. Özellikle, ön bölümde yer alan kapı panelleri ve arka kapının tasarımı etkileyici.



Yakıt meselesi

Çok fonksiyonlu ekran sayesinde araç durumu ve şimdilerde çok kıymetli olan yakıt verimliliği ilgili bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. Bu özellik sayesinde yakıt tasarrufu elde edilirken aracın güvenliği de sağlanıyor. Yakıt ekonomisi ekranında, ECO değerlendirme ekranı, saat/dış ortam sıcaklığı ve kendi kendine kontrol gibi bilgiler de gösteriliyor.



Renk seçenekleri

Yeni Forester’ın renkleri de göz kamaştırıcı… Venedik Kırmızısı İnci, Parlak Bronz Metalik, Koyu Vişne İnci, Kristal Siyah Silika, Yasemin Yeşili Metalik, Saten Beyaz İnci, Deniz Mavisi İnci, Buz Gümüşü Metalik ve Koyu Gri Metalik, renk alternatiflerinin hepsi birbirinden güzel.



