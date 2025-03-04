Türkiye'nin ilk kadın Formula pilotu Sena Savaşer, İtalya’ya hazırlanıyor

İspanya'daki F4 testlerini başarıyla tamamlayan Formula pilotu Sena Savaşer, şimdi gözünü İtalya'ya dikti! Antalya doğumlu genç yetenek, hem pistte hem de uluslararası arenada adından söz ettiriyor. 5 yıldır motor sporlarıyla profesyonel olarak ilgilenen Sena, bu yıl F4 kategorisine geçerek kariyerinde önemli bir adım attı.

İspanya'nın zorlu Barcelona Catalunya pistinde gerçekleştirdiği testlerde gösterdiği performans, onun kararlılığını ve yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Teknik virajları ve uzun düzlüğüyle bilinen MotorLand Aragon pistinde de üç gün boyunca profesyonel testlere katılarak kendisini geliştirdi. Üstelik, F1 Academy pilotları gibi hızlı isimlerle aynı pistte dönmek Sena'ya önemli deneyimler kazandırdı.

Bir yandan Antalya Bilim Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimine devam ederken, diğer yandan Formula 1 Academy hedefiyle ilerliyor. İsmi, efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna ile olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Hedefi, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmak ve kadın sporculara ilham vermek.

"Buraya gelmeden önce Jason Tahincioglu ile simülasyon çalışmıştık. Bu piste en çok öğrendiğim şey, yüksek hızla aracı çok iyi durdurmak ve doğru yerde çevirmek oldu. Bir sonraki teste daha da gelişmiş şekilde gideceğime inanıyorum. Best time derecemi son seansta alarak kapanışta son derece mutlu ayrılıyorum… Keşke biraz daha kalabilseydim."

Sena'nın bir sonraki durağı İtalya pisti olacak. Bu yolda ona destek olan sponsorlarına, ailesine ve tüm destekçilerine teşekkür ediyor.