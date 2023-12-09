Yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 yılbaşı ve tatil günleri

2023 yılı için sona yaklaşırken vatandaşlar yeni yıl planlarını yapmaya başladı. Her sene olduğu gibi 31 Aralık gecesi yeni yıl coşkusu yaşanacak. 31 Aralık gecesini dışarıda ya da evinizde kutlamak isteyebilirsiniz. Yılbaşı planları yapılırken 31 Aralık gecesinin hangi güne geldiği merak ediliyor. İşte 2024 yılbaşı ve tatil günleri...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. 1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

Böylece kamu çalışanları ile öğrenciler hafta sonuyla birlikte 3 gün izin yapacaklar.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba