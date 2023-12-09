Yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 yılbaşı ve tatil günleri
Yılbaşı öncesi geri sayım başladı… 2023 yılının son günleri yaklaşırken yılbaşı tatili için de araştırmalar hız kazandı. Peki yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2024 yılbaşı ve tatil günleri...
2023 yılı için sona yaklaşırken vatandaşlar yeni yıl planlarını yapmaya başladı. Her sene olduğu gibi 31 Aralık gecesi yeni yıl coşkusu yaşanacak. 31 Aralık gecesini dışarıda ya da evinizde kutlamak isteyebilirsiniz. Yılbaşı planları yapılırken 31 Aralık gecesinin hangi güne geldiği merak ediliyor. İşte 2024 yılbaşı ve tatil günleri...
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. 1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
Böylece kamu çalışanları ile öğrenciler hafta sonuyla birlikte 3 gün izin yapacaklar.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba