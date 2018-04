Youtube'da en çok hangi videolar izlendi?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

YouTube'da 2014'te en çok izlenen videolar belli oldu. Türkiye'de en çok izlenen video Kanal D’nin dizisi “Ulan İstanbul”a ait. Karlos (Erkan Kolçak Köstendil) ve Yaren (Şebnem Bozoklu) ikilisinin seslendirdiği 'Yanarım' adlı düet, listede birinci sırada yerini aldı.

Türkiye'de ve dünyada 2014'te YouTube'a damgasını vuran videolar, kanallar ve anlar "YouTube Rewind" başlığı altında toplandı.



Bu yıla yıla damga vuran insanları ve anları kutlamak amacıyla hazırlanan "Rewind" videosu, Japonya, Almanya, İsrail, Meksika, Fransa'nın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok yerinden katılımla ortaya çıktı. Bu 10 video toplamda yüz milyonlarca içerik takip eden kişi tarafından görüntülenirken, kümülatif olarak 21 milyon aboneye ulaştı.



YouTube'da Türkiye'de en çok izlenen müzik videosu, İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" parçası oldu.



Türkiye'de en çok izlenen müzik videoları şöyle:

"Gülşen feat. Murat Boz - İltimas, Doğukan Manço feat. Tuğba Yurt - Sakin Ol, Sinan Akçıl - Tabi Tabi, Gökhan Türkmen - Çatı Katı (Official Video), Demet Akalın - İlahi Adalet, Ravi İncigöz feat. Mustafa Ceceli - Şeker, Nazan Öncel feat. Tarkan - Hadi O Zaman, Ayse Hatun Onal - Çak Bir Selam, Sıla - Yabancı."



Türkiye'de en çok sırasıyla "Yanarım - Karlos Yaren, Recep İvedik 4 Fragmanı, Shez Long - Sağlam Yatcan - Lassa, Pepee Şarkıları - 13 Şarkı Bir Arada - Düşyeri, Göğsündeki armayla hep daha yükseklere! - Türk Hava Yolları, Kenan Doğulu'dan Potanın Perilerine Sürpriz! - Garanti, İlyas Yalçıntaş - İncir Performansı - X Factor Star Işığı, Ali Babanın Çiftliği - Çocuk Şarkısı - Sevimli Dostlar Çocuk Şarkıları, Güldür Güldür Hunharca Gülen Adam Show, Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda- Medcezir" videoları izlendi.



Dünyada bu yıl en beğenilen müzik videolarında, ikisi Shakira'dan olmak üzere kadın sanatçılar 10'da 8 ile üstünlüğünü ilan etti. Dünyada en çok izlenen müzik videosu, Katy Perry'nin "Dark Horse" parçası oldu.



Dünyada en çok izlenen müzik videoları ise şöyle sıralandı:

"Enrique Iglesias - Bailando (Espanol) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona - EnriqueIglesiasVEVO, Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna - shakiraVEVO, Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown - shakiraVEVO, Jason Derulo - 'Wiggle' feat. Snoop Dogg (Official HD Music Video) - Jason Derulo, Iggy Azalea - Fancy (Explicit) ft. Charli XCX - iggyazaleamusicVEVO, Sia - Chandelier (Official Video), Taylor Swift - Shake It Off, Meghan Trainor - All About That Bass, Nicki Minaj - Anaconda."



Dünya en çok izlenen videolar ise sırasıyla "Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega) - SA Wardega, Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimovi?, Iniesta & more - Nike Football, FIRST KISS - Tatia PIlieva, The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina Scuccia - #TEAMJ-AX - TheVoiceOf Italy, iPhone 6 Plus Bend Test - Unbox Therapy, Bars & Melody - Simon Cowell's Golden Buzzer act | Britain's Got Talent 2014 - Britain's Got Talent, Budweiser Super Bowl XLVIII Commercial - 'Puppy Love' - Budweiser, Devil Baby Attack - DevilsDueNYC, Goku vs Superman. Epic Rap Battles of History Season 3. - ERB, 10 Hours of Walking in NYC as a Woman - Street HarassmentVideo" oldu. (AA)



KARLOS-YAREN DÜETİNİ İZLEMEK İÇİN VİDEOYA TIKLAYIN...