Bağışıklığı güçlendirmek için oruçta neler yapılmalı?

Bağışıklık sistemi bireyin hastalıklara karşı korunmasını sağlayan savunma sistemidir. Ramazan ayında oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli bir tüketim oldukça önemlidir. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için Ramazan ayında neler yapılmalı ve neler yapılmamalıdır? Bağışıklık sistemini güçlü tutmak oruç döneminde sağlık açısından oldukça önemlidir. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için Diyetisyen Yasin Ayyıldız oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılacağını açıkladı.

İFTARDA NELER TÜKETİLMELİ?

İftarda boş olan mideye hızlı bir şekilde besin alındığında ishal,mide yanmaları,ağızda ekşimeler, hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Birey bağışıklık sistemini güçlendirmek için antioksidan içeriği yüksek portakal-greyfurt-hurma gibi meyve ve kırmızı pancar-kırmızı biber gibi sebzeleri iftarlarda ve yoğurt-süt gibi protein oranı yüksek besinleri de iftar sonrası tüketmelidir. İftar sonrası öğünlerde zerdeçal ve zencefil tüketimi bireyin bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunacaktır.

SAHURDA NELER TÜKETİLMELİDİR?

Ramazan ayında sık yapılan hatalardan birisi sahura kalkmadan niyetlenmektir. Birey sahura kalkmadığında uzun süre aç kalmakta ve tüketim için kısa bir zamanı bulunmaktadır. Sahur yapılmadığında veya sahurda sadece su tüketimi yapıldığında bireyin bağışıklık sistemi zayıflamaktadır. Ayrıca, iftar ve sahur arasında uzun bir süre aç kalındığı için; sahurda glisemik indeksi düşük besinler tüketilmelidir. Düşük glisemik indeksli gıdalar kişinin kan şekeri seviyesini orta veya yüksek glisemik indeksli gıdalara göre daha yavaş yükseltir. Beyaz undan yapılan ürün tüketimi yerine tam buğdaydan yapılan ürünler, yulaf gibi ürünler tercih edilmelidir. Yaş meyve ve sebzeler-tam tahıllar-yulaf gibi lif içeriği yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Bu durum kişinin çabuk acıkmasını önler. Yumurta, süt, yoğurt gibi kaliteli protein içeren besinler tüketilmelidir. Çiğ badem-Ceviz-çiğ fındık gibi sağlıklı yağlar uzun süre sizi tok tutacaktır. Sahurda trans yağ içeriği yüksek gıdalar tercih edilmemelidir. Sahurda salamura edilmiş ürünler tercih edilmemelidir. Bu ürünler gün içerisinde daha fazla susamanıza neden olacaktır.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ORUÇ TUTULMALI MI?

Dünyanın en büyük problemlerinden birisi fazla enerji alımıdır. Fazla enerji alımı ve yetersiz fiziksel aktivite beraberinde obeziteyi getirmektedir. Obezite beraberinde insilün direnci, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Bu hastalıklarla beraber bireyin bağışıklık sisteminde zayıflama meydana gelmektedir. Yapılan araştırmalar oruca benzer diyetlerde bireyin sağlık durumunu iyileştirdiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği sonucuna varılmıştır.

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI

Bireylerin kısıtlanan enerji ile birlikte kilo vermesini kolaylaştırmaktadır.

Kan şekerini düzenlemektedir.

Kan basıncını düzenlenmesinde yardımcıdır.

Total kolesterolün düşmesine yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcıdır.

Kronik bir rahatsızlığı olan bireyler mutlaka hekim kontrolünde karar vermelidir.



AÇLIK BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜR MÜ?

Uzun süreli yapılan açlıklar yetersiz vitamin-mineral ve protein alımına neden olmaktadır. Bu durum bireyin bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açmaktadır. Fakat oruç tutan bireylerde iftar ve sahurda yeterli ve dengeli beslenme ; bağışıklık sisteminin zayıflamasının aksine bağışıklık sisteminde artışlar sağlayacaktır.

EN SAĞLIKLI ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutarken kas kaybı yaşamamak ve bağışıklık sisteminin zayıflamasını önlemek için mutlaka sahur yapılmalıdır. Sahur yapılmadan oruç tutulması bireyin sağlığını olumsuz etkilemektedir. En sağlıklı oruç bireyin sahur ve iftarlarını yapıp bu öğünlerde her besin grubuna yer vermesiyle olacaktır.