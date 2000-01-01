Kendinizi yenilemeye, sağlıklı bir beslenme planını benimseyerek başlayın.

1. Gün

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet kepekli, beyaz peynirli tost

Domates, salatalık

Ara öğün

1 fincan zerdeçallı altın latte

Öğle

150 g tavuk ya da balık

1 kase yoğurt

1 kase yeşil salata

Ara öğün

1 fincan yeşil çay

10 adet badem

Akşam

1 kase zeytinyağlı sebze yemeği

1 kase yoğurt

1 dilim ekmek



2. Gün

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

3-4 adet ceviz

Bol yeşillik

1 dilim ekmek

Ara öğün

1 fincan siyah çay

2 adet kuru kayısı

Öğle

150 g ızgara tavuk

1 dilim ilave peynirli yeşil salata

Ara öğün

10-15 adet yer fıstığı

1 adet muz

Akşam

1 kase susuz sebze yemeği

1 su bardağı ayran

1 kase sebzeli bulgur pilavı



3. Gün

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir

Bol çiğ sebze

1 dilim ekmek

Ara öğün

1 porsiyon taze meyve

Öğle

1 kase yoğurt içine 3 yemek kaşığı yulaf ve 2 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Ara öğün

1 adet elma

10-15 çiğ badem

Akşam

1 kase buğdaylı, nohutlu yoğurt çorbası

1 kase sebze yemeği

1 kase salata





4. Gün

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

3-4 adet ceviz

2 dilim beyaz peynir

Bol yeşillik

Ara öğün

1 fincan sütlü kahve

Öğle

120 g ton balıklı salata

1 dilim ekmek

Ara öğün

10-15 adet yer fıstığı

1 fincan yeşil çay

Akşam

1 kase susuz mercimek yemeği

1 kase koyu yeşil yapraklı salata







5. Gün

Sabah

1 porsiyon taze meyve

1 kase yoğurt içine 2 kaşık chia ve 2 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Ara öğün

1 fincan sütlü kahve

Öğle

1 kase mercimek çorbası

1 kase zeytinyağlı taze fasulye

1 kase yeşil salata

Ara öğün

2 adet mandalina

10-15 adet badem

Akşam

150 g ızgara köfte

1 su bardağı ayran

1 kase yeşil salata

1 dilim ekmek



Sonbahar beslenmesi ile forma girin



* Formsante dergisinden alınmıştır.