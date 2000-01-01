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5 günlük örnek beslenme planı

5 günlük örnek beslenme planı

Kendinizi yenilemeye, sağlıklı bir beslenme planını benimseyerek başlayın.

1. Gün
Sabah
1 adet haşlanmış yumurta
1 adet kepekli, beyaz peynirli tost
Domates, salatalık
Ara öğün
1 fincan zerdeçallı altın latte
Öğle
150 g tavuk ya da balık
1 kase yoğurt
1 kase yeşil salata
Ara öğün
1 fincan yeşil çay
10 adet badem
Akşam
1 kase zeytinyağlı sebze yemeği
1 kase yoğurt
1 dilim ekmek

2. Gün
Sabah
1 adet haşlanmış yumurta
3-4 adet ceviz
Bol yeşillik
1 dilim ekmek
Ara öğün
1 fincan siyah çay
2 adet kuru kayısı
Öğle
150 g ızgara tavuk
1 dilim ilave peynirli yeşil salata
Ara öğün
10-15 adet yer fıstığı
1 adet muz
Akşam
1 kase susuz sebze yemeği
1 su bardağı ayran
1 kase sebzeli bulgur pilavı

3. Gün
Sabah
1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim beyaz peynir
Bol çiğ sebze
1 dilim ekmek
Ara öğün
1 porsiyon taze meyve
Öğle
1 kase yoğurt içine 3 yemek kaşığı yulaf ve 2 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
Ara öğün
1 adet elma
10-15 çiğ badem
Akşam
1 kase buğdaylı, nohutlu yoğurt çorbası
1 kase sebze yemeği
1 kase salata


4. Gün
Sabah
1 adet haşlanmış yumurta
3-4 adet ceviz
2 dilim beyaz peynir
Bol yeşillik
Ara öğün
1 fincan sütlü kahve
Öğle
120 g ton balıklı salata
1 dilim ekmek
Ara öğün
10-15 adet yer fıstığı
1 fincan yeşil çay
Akşam
1 kase susuz mercimek yemeği
1 kase koyu yeşil yapraklı salata



5. Gün
Sabah
1 porsiyon taze meyve
1 kase yoğurt içine 2 kaşık chia ve 2 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
Ara öğün
1 fincan sütlü kahve
Öğle
1 kase mercimek çorbası
1 kase zeytinyağlı taze fasulye
1 kase yeşil salata
Ara öğün
2 adet mandalina
10-15 adet badem
Akşam
150 g ızgara köfte
1 su bardağı ayran
1 kase yeşil salata
1 dilim ekmek

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* Formsante dergisinden alınmıştır.

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