Alkali Yaşam

Dr. Ayşegül Çoruhlu'nun 'alkali yaşam' konusundaki önerileri...

Alkali olmak vücudun hücreler düzeyinde ideal çalıştığı habitatı anlatan bir terim. Alkali ifadesinin tam karşıtı ise asit kelimesi. Vücudun asitlenmesi tüm hastalıkların altında yatan temel sorun. Bu asitlenme hem yanlış beslenme seçimlerinden hem de yanlış yaşam şeklinden gelir. Örneğin sigara içiyor olmanın hücre düzeyindeki zararı, hücrelerin ideal alkali ortamını bozması ve vücudu asitlendirmesidir. Aynı şekilde sağlıksız dediğimiz yiyecekler de vücudu hücre düzeyinden başlayarak asitlendirir. Demek ki sadece yemek şekli değil, yaşam biçimi de alkali olmalı.

Vücut sağlığı için sadece doğru alkali yiyecekleri seçmek yetmez. Örneğin stresin sebep olduğunu duyduğumuz pek çok hastalık var. Strese sebep olacak düşünce biçimleri, öfke, kızgınlık, negatif düşünceler beyinde kimyasal reaksiyonlara sebep olup stres hormonu olan kortizolu üretir. O halde stresli yaşam biçiminden uzak kalmanın, kötü düşüncelere kapılmamanın da alkali olmak açısından önemi var. İyi nefes almak, temiz hava, iyi uyku, hafif egzersiz gibi pek çok davranış biçimi alkali olmak için gerekli. Sağlık bir bütün!

Bir beslenme biçiminin ‘sürdürülebilir’ olması gerekir. Her sezon yeni bir model diyete başlamak hatalıdır. Beslenmede ilk amaç asla kilo vermek olmamalı. Kısa süreli kilo vermek amaçlı diyetler zaten sürdürülebilir değil. Amaç sağlık için ve özellikle hücresel sağlık için doğru besinleri tüketmek olmalı. Beslenme artık hücresel seviyede ele alınmalı ve yaşam boyu beslenme modeli buna göre seçilmeli.



Ne zaman uygulanmalı?

Hemen ve derhal! Küçük, büyük herkesin beslenme seçimlerini alkali olmak yönünde kullanmaya başlaması gerekir. Alkali olma çabası gösterilmediğinde yanlış gıdaların sebep olduğu ve yıllarca artan asitlenme, hastalıklara davetiye çıkaracak veya mevcut hastalığın şiddetini artıracaktır. Bundan kaçış yok. Asıl beslememiz gereken hücrelerimiz olduğu halde sadece midemizi doyurursak olacak budur.

Alkali yaşamın altın kuralları

Alkali olmaya su içmekle başlayabiliriz. O kadar yazılır, çizilir, yine de kimse yeterince su içmez. Oysa yeterince su içerek her gün idrara çıkar ve vücudun istemediği asitleri dışarı atarız. Aslında ‘atmaya çalışırız’ demek daha doğru. Çünkü her zaman yeterince asidi dışarı atmak mümkün olamaz. Az su içildiğinde idrar renginin koyu ve kokulu olmasının sebebi bu. O halde asit atılımını arttırmak için daha çok su içerek alkali olmalıyız. Ve suyu da alkali su olarak içersek daha çok temizlik sağlarız. Suyu alkali yapmak için içine eczanelerde satılan alkali damlalardan koymak iyi bir tercihtir. Su alırken pH değerinin 7’nin üzerinde olmasını tercih etmeliyiz.