Andız pekmezinin sağlığımız açısından mucizevi faydaları var. Günde bir yemek kaşığı andız pekmezi tüketirseniz, çeşitli rahatsızlıklarla mücadele etmeniz kolaylaşır.

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz andız pekmezi tam bir şifa deposu. Bugün marketlerde, organik gıda satan tüm işletmelerde bulabileceğiniz andız pekmezi, içerdiği esansiyel yağlar nedeniyle çokça rağbet görüyor. Andız ağacı, özellikle doğu akdenizde görülen bir çam ağacı çeşidi. Yüksek yerlerde yetişen andız ağacının meyvesinin işlemden geçirilmesi ile elde edilen pekmez, tadı itibariyle diğer pekmezlerden biraz farklı. Acı bir tada sahip olan andız pekmezini günde sadece bir yemek kaşığı kadar tüketmeniz yeterli olur. İşte andız pekmezinin mucizevi faydaları ve nasıl tüketileceği…



Hasta Olma Riskini Azaltır

Andız pekmezi faydaları saymakla bitmeyecek bir besin. Bu faydaların başında antioksidan olma özelliği geliyor. Antioksiodanlar düzenli tüketildiğinde vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Mikroplar gibi zararlı maddeler hastalıkların kaynağıdır. Vücudumuzdaki mikroplardan kurtulmamıza yardımcı olan andız pekmezi, doğal bir hastalık önleyici ilaç gibidir.





Öksürüğü Önler Balgam Söktürür



Şiddetli öksürük ve sökmeyen balgam kış aylarının en başta gelen problemlerinden. Özellikle nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla beraber hayatımızı zorlaştıran öksürüğün iyileşmesi ve balgamın sökmesi için andız pekmezi tüketebilirsiniz.





Kanı Temizler Kalp ve Damar Rahatsızlıkları Riskini Azaltır

Andız pekmezinin kan temizleyici ve kan yapıcı özelliği vardır. Kanın dolaşımını düzenli hale getirir ve bu sayede kalp ve damar rahatsızlıkları riskini azaltır. Damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini azaltarak sağlığınıza çok önemli bir katkı sağlar.





İdrar Yolu Enfeksiyonunun İyileşmesini Sağlar

Andız pekmezi sahip olduğu güçlü antioksidan özelliği ile vücutta oluşan iltihapların iyileşmesine yardımcı olur. İdrar yolu enfeksiyonları en çok karşılaşılan enfeksiyon biçimidir. Andız pekmezi, vücudunuzun iltihapla savaşıp hızlı bir şekilde iyileşmesinde önemli bir rol oynar.





Andız pekmezi, vücudunuzun iltihapla savaşıp hızlı bir şekilde iyileşmesinde önemli bir rol oynar.





Alerji, Egzama Gibi Cilt Rahatsızlıklarının Önüne Geçer

Andız Pekmezi; e vitamini, kalsiyum, birçok vitamin ve minarele yüksek oranda sahiptir. E vitamini cildi yenileyen, hücre üretimini tetikleyen bir vitamin. Bu yüzden egzama, alerji, sedef gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarında andız pekmezi tüketmek faydalıdır.





Saç Dökülmesini Önler

Andız pekmezi içeriğindeki e vitamini sayesinde saç derisini besler ve saç dökülmelerinin önüne geçer. Saç kökleri güçlenir ve daha sağlıklı uzamaya başlar.





Andız Pekmezi Nasıl Tüketilir?

Andız pekmezini günde bir yemek kaşığı kadar tüketmek yeterli olur. Tadını acı bulanlar için tıpkı diğer pekmez çeşitlerinde olduğu gibi tahinle karıştırarak tüketmek bir seçenek. Bir bardak süt veya ılık suya karıştırmak da yine tüketimi kolaylaştıracak yöntemlerdendir. Gıdalar tek başına bir rahatsızlığın giderilmesinde etkili değildir. Sadece rahatsızlığın giderilmesinde yardımcı rol oynarlar. Andız pekmezi de bu gıdalardan biri. Kronik bir rahatsızlığınız varsa önce doktorunuza görünmenizi ve onun kontrolünde yardımcı gıdalara yönelmenizi tavsiye ederiz.

