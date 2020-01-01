Şehir hayatının yoğun temposu, zamansızlık ve stres gibi faktörler kişilerin kilo aldıran yiyecekler ile beslenmelerine sebep olabiliyor. Uzun vadede obezite gibi tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve farklı hastalıkları da tetikleyen sağlık sorunlarıyla yüzleşmemek için kilo almanızı kolaylaştıran, yani bir an önce hayatınızdan çıkarmanız gereken yiyeceklerle tanışmanızda fayda var.

Şehir hayatının yoğun temposu, zamansızlık ve stres gibi faktörler kişilerin kilo aldıran yiyecekler ile beslenmelerine sebep olabiliyor. Ancak pek çok kişi sağlıklı olmak, formda görünmek ve iyi hissetmek için beslenme programına özen göstermesi gerektiğinin farkında. Uzun vadede obezite gibi tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve farklı hastalıkları da tetikleyen sağlık sorunlarıyla yüzleşmemek için kilo almanızı kolaylaştıran, yani bir an önce hayatınızdan çıkarmanız gereken yiyeceklerle tanışmanızda fayda var.





Kilo Aldırıcı Etkisiyle Bilinen Yiyecekler

Özellikle şeker, un ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin kilo aldırdığı neredeyse herkes tarafından biliniyor. Peki buna rağmen niçin hayatınızdan çıkaramıyorsunuz? Çünkü kilo aldıran yiyecekler de vücutta bağımlılık yaratabiliyor. Bedeninize zarar veren yiyecekleri mutfağınızdan uzak tutmalısınız. İşte size birkaç örnek ve tavsiye;

Patates kızartması, pizza, hamburger gibi kilo aldırıcı etkisiyle bilinen hızlı servis yemekleri her ne kadar zamanınız olmadığı dönemlerde size pratik gelse de hayatınızdan uzak tutmalısınız.

Karbonhidrat açısından zengin bir yemek olan makarna, ketçap, mayonez ve iştah kabartan başka soslarla bir araya gelince ne yazık ki kilo aldıran yiyecekler arasına giriyor.

Cips, bisküvi, gofret, çikolata gibi yalnızca çocuklar değil yetişkinler tarafından da sıkça tüketilen abur cuburlardan uzak durmalısınız.

Yalnızca yiyecekler değil, içeriğinde bol miktarda şeker bulunan asitli içeceklerin de kilo aldırdığını bir kenara not etmelisiniz.

Eğer kilo almak istemiyorsanız beş çaylarının vazgeçilmezi, herkesin ağzını sulandıran kurabiye, pasta, börek, poğaça gibi yüksek kalorili hamur işlerine de ara vermelisiniz.

Ayrıca ihtiyacınızdan fazla tükettiğiniz her şeyin kilo almanıza neden olabileceğini de aklınızdan çıkarmamalısınız.



Şeker, un ve yağ oranı yüksek yiyecekler kilo almanızı kolaylaştırıyor.





Sağlık İçin Kilo Almak

İnsanlar yalnızca zayıflamak ve forma girmek için değil sağlıklı olmak, bedenini güçlendirmek için de kilo almak zorunda kalabiliyor. Çünkü aşırı zayıflık ve kilo alamamak da tahmin ettiğinizden çok kişinin ortak problemi... Büyüme sorunu, organ hasarı, kemik zayıflığı, halsizlik ve yorgunluk sıkıntılarına yol açan aşırı zayıflığı önlemek için hem sağlıklı hem de kilo aldırıcı yiyecekler tüketmelisiniz. Örnek vermek gerekirse, süt, yoğurt, yumurta, peynir, balık et, pirinç, kuruyemiş ve benzeri kilo aldıran besinler programınızda daha fazla yer kaplamalı. Çünkü protein oranı yüksek ve besleyici yiyeceklere sağlıklı şekilde kilo almak için ihtiyacınız var.





Protein oranı yüksek, besleyici yiyecekler tüketmelisiniz.





Gerçek Sebebini Öğrenmelisiniz

Kilo almanız ya da alamamanız her zaman beslenme alışkanlıklarınızdan kaynaklanmayabilir. Bu nedenle ilk başta asıl nedenini öğrenmek için bir uzmana başvurarak birtakım testlerden geçmelisiniz. Ayrıca hayalinizdeki kiloya ulaşmak için yalnızca kilo aldıran yiyecekler konusuna özen göstermeniz gerçekçi olmaz. Hareketli bir yaşam sürmeli, düzenli egzersiz yapmalı, tüm zararlı alışkanlıklarınızı , stresi ve sizi mutsuz eden faktörleri de geride bırakmalısınız. Ancak bu şekilde dilediğiniz kiloya sağlıklı şekilde ulaşabilirsiniz.

