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“Sağlıklı bir bağırsakta probiyotik adı verilen faydalı bakterilerin oranının yüksek, hastalık yapıcı patojen bakterilerin ve mantarların oranının düşük olması gerekiyor. Gaps hastalarında ise patojenik flora oranı yüksekken, bağırsak flora anormalliği bulunuyor.”