Badem unlu ekmek
Malzemeler:
2 su bardağı toz haline getirilmiş badem
1 su bardağı toz haline getirilmiş Hindistan cevizi
6 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı Himalaya tuzu
1 çorba kaşığı çörek otu
2 çorba kaşığı çekilmiş keten tohumu
4 yumurt
1/2 su bardağı su
Yapılışı:
Yumurtaları tuz ve zeytinyağı ile çırpın. Diğer tüm malzemeleri ekleyip kek hamuru kıvamında bir hamur yapın. Yağlı kağıtla kaplanmış bir kalıba döküp önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
Tatlı patates çorbası
Malzemeler:
2 adet tatlı patates
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 kaşık zeytinyağı
1 adet limon
1 tutam maydanoz, dereotu
Tuz, kimyon
100 gram ev yoğurdu
Yapılışı:
2 adet tatlı patatesi 1 adet soğan, 2 diş sarımsak ile 1 kaşık zeytinyağında soteleyin. Üzerine 300 ml su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. İçine 1 çay kaşığı tuz, kimyon, 1 limonun suyu, 1 tutam maydanoz ve dereotunu ilave edin. Blender’la incelttikten sonra 100 gram ev yoğurdu ilave ederek, 5 dakika daha pişirin.
* Pozitif dergisinden alınmıştır.
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