Çok güzel hareketler bunlar

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Her zaman fit ve güçlü olmanızı sağlayacak en etkili egzersizler, motive olmanın en kolay yolları…

Yazı: Aytaç Özkaraş GOZZI / Formsante

Kollar & göğüs

Top üzerinde şınav

Sıkı bir göğüs çalışması sunan hareket aynı zamanda kolların da forma girmesini sağlıyor. Top ayaklarınızın altında öne doğru uzanın ve ellerinizi omuzlarınızın hafifçe dışına gelecek şekilde yere koyun. Dirsekler bükülü ve parmaklarınız göğüs kafesinize paralel olsun. Nefes verirken yeri iterek kollarınızı açın. Başlangıç pozisyonuna dönmek için dirseklerinizi kırarak vücudunuzu tekrar yere indirin. Hareket sırasında dizlerinizi kilitli tutun, kalça ve karın kaslarını sıkın, baştan ayağa tek bir çizgi halinde kalmaya dikkat edin. 12 tekrar, 2 set olarak uygulayın.

