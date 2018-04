Dilara Koçak'tan 4 öneri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak'ın diyetinizin başarılı olması için verdiği ipuçlarına göz atın, diyet yaparken hayatı kendinize zehir etmeyin,

KENDİNİZİ GÖZLEMLEYİN

Diyette yasaklar programın başarısız olmasına sebep olur. Bu sebeple ölçülü miktarda her türlü yiyecek ve ılımlı miktarda alkol önerebilen programlara güvenin. Ancak programınızın mutlaka bir diyetisyen tarafından sizin için planlanmış olmasına dikkat edin. Daha önce başarılı veya başarısız diyet programları uygulamış olabilirsiniz. Her iki deneyiminiz de çok değerli. Çünkü bunlar davranış değişikliği için önemli veriler. Daha önce neler hissettiğinizi, şimdi neler hissettiğinizi bir deftere yazın. Diyet yapmaya ne kadar hazır olduğunuz konusunda gerçekçi olun.



BAŞARISIZLIK YOKTUR, VAZGEÇMEK VARDIR!

Birçok konuda olduğu gibi diyette de başarısızlık yoktur, vazgeçmek vardır. Tecrübelerime göre, güçlü amacı olmayanlar ve başkasının motivasyonuna bağımlı olanlar diyet yapmaktan çabuk vazgeçiyor. Bireylerin daha kolay kilo vermesi ve bunu bir yaşam şekli olarak görebilmesi için neler yapılmalı diye ekibimle birlikte uzun zamandır araştırıyoruz. Görünen o ki diyetin psikolojisi iyi yönetilemediği sürece başarı geçici oluyor. Örneğin, bazı insanlar diyet yaparken mükemmel olmaya çalışırlar ve küçük bir kaçamak bile onların suçluluk duygusunu yükseltir. Bu da kişilerin motivasyonunun düşmesine ve zamanla vazgeçmelerine, yani başarısızlığa neden olur. Oysa bireye programın başında yaşayabileceği her zorluk önceden anlatılır ve birey bu sürece hazırlanırsa, verilen programın sürdürülebilirliği en yüksek seviyeye ulaşır. Birey kendini daha rahat hisseder. En başarılı diyet uygulayan kişinin bile birçok hata yapabileceğini, insanların kötü günleri, kötü haftaları olabileceğini, hatta bütün bir ayın bile kötü geçebileceğini kabullenmek mümkün olursa diyet süreci başarıyla yönetilebilir. Unutmayın battı balık her zaman yan gitmez.