Diyet alışveriş planlamasından başlar

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Yavuz Çelik'ten uygulaması kolay diyet önerisi!

Yaz yaklaştıkça kilo verme isteğimiz artıyor. Diyet ise alışveriş listesinden başlıyor. Alışveriş listesi hazırlamanın birkaç püf noktası var. En önemlisi listeyi ve satın almayı tok karınla yapmak. Satın alınacak yiyecek içecek reyonlarının dışında gezinmek fikrinizi etkileyebilir. Bu yüzden sadece alacaklarınızı alıp çıkın. Ruh haliniz ne zaman buna uygunsa o zaman alışverişe çıkın. Sıkıntı ve stres bazen satın almada etken olabiliyor. Mutfak planlamasını yaparken sebzelere, meyvelere, çiğ besinlere yer verin. Bunların dışında temel gereksinim olan süt ve süt grubu, et, tahıl, kuru baklagil ve balık grubu, yağ grubu gibi temel ihtiyaçları barındıran, bunların yanı sıra işlem görmüş besinlerin ağırlığını alt düzeyde tutarak planlama yapmak sağlıklı beslenmeye destek ve ekonomi için ciddi katkı sağlar.



Hangi öğünde ne kadar enerji alınmalı?

İnsan anatomisi ve fizyolojisi için olabilecek en iyi besin tüketim sıklığı ve zamanlaması günde üç ana öğün, gereksinim duyulursa birkaç tane de ara öğün ile gerçekleşir. Öğünler içerisinde ise günlük gereksinimin yüzde 20’sini sabah öğünü, yüzde 30’unu öğle, yüzde 30’unu akşam öğünü, kalan yüzde 20’sini de birkaç ara öğüne dağıtmak iyi bir seçim. Ara öğün yapamayacaklar için sabah ve öğleye ilave yapmak olasılıkların en iyisi. Diyet yaparken yapılan kaçamaklar toplam enerjinin artı ve eksileriyle yüzde 10 değişkenlik gösteriyorsa, diyette anlamlı sapma olmaz ama bu rakamın üzerine çıkılması halinde alınabilecek sonuçlar motivasyonu azaltır, bu azalma ileride uyum sorunu olarak karşımıza çıkar.



