Bazı yiyecekler faydalarının yanı sıra iştah kesmeye de yardımcı oluyor. İşte 5 doğal iştah kesici...

Avokado: Yüksek oranda sağlıklı yağ içeren bir meyve olan avokado, bu içeriği ile tokluk süresini uzatır. Salatalara ilave edebileceğiniz gibi ara öğünde kraker gibi yiyeceklerle de tüketebilirsiniz. Kalorisi yüksek olduğu için günde yarım avokadoyu geçmemeye çalışın.

Yumurta: Yüksek protein içeriği ile sindirim süresi uzun olan yumurta uzun süre tok tutar.

Tatlı patates: Bilim adamları tatlı patatesin yapısında bulunan bir nişasta türünün sindirim enzimlerini bloke ederek daha uzun süre tok kalmayı sağladığını kanıtladı. Tatlı patates aynı zamanda iyi bir A ve C vitamini kaynağıdır.

Toz/Pul Kırmızıbiber: Physiology & Behavior Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, yarım çay kaşığı toz/pul kırmızıbiber o anda metabolizmanızı 10 kalori kadar hızlandırmakla kalmıyor daha sonraki öğünlerde 60 kalori daha az almanızı da sağlıyor.

Badem: Badem kilo yönetimi konusunda başarısı kanıtlanmış besinlerden biri ve uzun süre tokluk sağlıyor.