Bedenimizi güçlendiren, esneklik sağlayan, zihnimizi berraklaştıran yoga, gündelik hayatımızın kalitesini artırır, hayatımıza başarı ve iyi duygular katar. Kendine bir iyilik yapmak isteyen herkes yoga ile bir an önce tanışmalı.

Dünya her geçen gün anda kalmanın, günlük hayatı farkındalık ile yaşamanın kıymetini anlıyor. Günlük hayatın hızında etrafımızdaki güzellikleri kaçırabiliyoruz. Oysa yaşadığımız her anın farkında olduğumuzda hayatımızdaki güzellikleri ve iyilikleri daha berrak görebiliriz. Yoga da tam olarak anda kalmanızı ve farkındalığınızın yüksek olmasını sağlıyor. Sadece bu kadar da değil. Sık sık rutine kapılıp bedenimiz ile ilgilenemeyebiliyoruz. Yoga bedeninizi kuvvetlendirmenizi, daha esnek bir vücuda sahip olmanızı ve bedeninizdeki şifa noktalarına temas ederek sağlıklı bir hayat sürmenizi sağlar. Doğunun şifa sırrı olan yoga ile tanışın.



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Doğunun şifa sırrı olan yoga ile tanışın.





Yoganın Faydaları

Yoga, zihninizi berraklığa ve huzura kavuşturur. Hayatınızdaki karmaşayı alıp götürür. Olaylara sade bir bakış açısı ile daha pozitif bakmanızı sağlar.

Nefes egzersizleri ile bedeninizi yeniler. Zihninizin ve bedeninizin ihtiyaç duyduğu meditasyonu yapmanızı sağlar.

Modern hayatın yarattığı stresi atmanızı sağlar.

Akciğer ve kalp sağlığını korur.

Bedeninizin sınırlarını keşfetmenizi, bu sınırları aşmanızı sağlar, esnekliğinizi artırır.

Kaslarınızı kuvvetlendirir.

Metabolizmanızı hızlandırır.

Dolaşım ve sindirim sistemini düzenler ve güçlendirir.

Salgı bezlerinin düzenli salgılanışını destekler.

Fiziksel ağrıları yok eder.

Yoga düzenli olarak yapıldığında kilo vermenize yardımcı olur.

Vücudunuzu şekillendirir.

Duygusal, ruhsal ve bedensel sağlığınızı olumlu etkilediğinden hayatınızdaki başarıyı artırır.

Doğurganlığı destekler.



Yoga düzenli olarak yapıldığında kilo vermenize yardımcı olur.





Yoga Çeşitleri

Yoga ile tanışmaya hazırsanız karşınıza birçok tür çıkacaktır. Sanskritçe isimlerine bakarak ne olduğunu kavramak zor. Bu yüzden yogaya başlayacak insanların çoğunlukla kafası karışır. Bu karışıklığı önlemek adına yoganın temel çeşitlerini ve ne olduklarını sizin için derledik.





Hatha Yoga

Hatha yoga, yoganın en temel çeşidi olarak bilinir. İçerisinde temel pozlar ve duruşlar mevcuttur. Yeni başlayacaklar için uygun bir yoga türü olan hatha, yogayı tanımak adına iyi bir adım olacaktır. Ancak unutmayın, yogada tek bir doğru, ulaşılması gereken bir hedef yoktur. O pozla sizin aranızda gerçekleşir her şey. Pozda ne kadar derinleşeceğiniz tamamen size bağlıdır. Hatha ile başlayıp sonra başka bir yogaya geçmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Hatha ile devam etmek isterseniz de her gün pozlarda bir öncekine göre daha da derinleşebilir ve kendi ilerlemenizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.





Yin Yoga

Yin yoga, yoganın en meditatif çeşididir. İçerisinde daha az duruş vardır. Yavaş bir yogadır; pozlarda daha uzun süre kalınır. Pozlarda daha uzun süre kalındığından, daha fazla derinleşilir. Faydalarını görebilmek için bir seanstan daha fazla katılmak gerekir. Yin yoga ile bedeninizdeki değişimleri görmeniz üçüncü dördüncü seanstan sonra başlar. Ancak ruhsal dinginliği ilk seanstan itibaren hissetmeye başlarsınız.





Yin yoga, en meditatif yoga çeşidir.





Ashtanga Yoga

En hareketli ve en zorlayıcı pozların bulunduğu yoga çeşididir. Yeni başlayanlar için tavsiye edilmez. İki üç aydır diğer yoga pratiklerini yapmaya devam eden kişiler için daha uygundur. Sekiz basamaklı bir sistemdir. Bu basamaklar: Dışarıyla ilişki, kendimizle ilişki, duruş, nefes, geri çekiliş, odaklanma, meditasyon ve ikilemin ortadan kalkması şeklindedir.





Vinyasa Yoga



Akış, akışta olmak anlamlarına gelmektedir. Vinyasa yoga tıpkı günlük hayatın içerisinde akışta bulunmamız gibi bir pozdan diğerine geçerek bırakmayı ve yeniye alışmamızı sağlar. Sabit bir pozda sürekli kalmaktansa sürekli akış halinde olmaktan hoşlananlar için, güçlenmek ve dengelerini geliştirmek isteyenler için uygun bir pratiktir. Yoga yapmaya yeni başlayacaklar için de uygundur.





Kundalini Yoga

Kundalini yoga, çakralarla ilgili bir yoga çeşididir. Hızlı bir şekilde beden, zihin farkındalığı geliştirilmesini sağlar. Yüzyıllardır hiçbir değişime uğramadan bugüne gelmeyi başarmıştır. Herkes için elverişli bir yogadır.





Kundalini yoga, çakralarla ilgili bir yoga çeşididir.

