Göbek Eritme Diyeti Listesi

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Göbek ve bel bölgenizde toplanan yağlardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Hangi gıdalardan ne kadar yiyeceğinizi biliyor musunuz?

Bölgesel kilo sorunu yaşıyor ve özellikle göbek bölgenizde biriken yağları eritmek istiyorsanız sizin için derlediğimiz diyet listesini düzenli bir şekilde uygulayarak fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Uygulayacağınız diyet listesi ile beraber göbek eritmeye yardımcı egzersiz hareketleri yaptığınız da fazla yağlarınızdan daha çabuk kurtulabilirsiniz.



GÖBEK ERİTME DİYET LİSTESİ

1. Gün

Sabah kalkar kalkmaz yarım tatlı kaşığı bal ve 8 damla limon ilave edilmiş ılık su için. Suyu içtikten 30 dakika kadar sonra kahvaltı yapın.

Kahvaltı

3 çorba kaşığı müsli

2 çorba kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı yarım yağlı süt

1 tatlı kaşığı keten tohumu



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1 tane yeşil kabuklu elma

3 tane ceviz içi



Öğle Yemeği

Izgarada pişmiş tavuk (150 gram)

Bol yeşil salata

1 adet közlenmiş sivribiber



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1 su bardağı yarım yağlı süt

4 tane gün kurusu



Akşam Yemeği

1 porsiyon sulu pişmiş ve 1 yemek kaşığı bulgur eklenmiş semizotu

Bol yeşil salata



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1 adet yeşil kabuklu elma



2. Gün

Sabah kalkar kalkmaz 8 damla limon ve yarım tatlı kaşığı bal eklenmiş su için.



Kahvaltı

2 dilim tam tahıllı ekmek

2 parmak kadar dil peyniri

2 tane acı sivribiber

6 dal maydanoz ve mevsimine uygun yeşillik



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1 tane orta büyüklükte kivi

10 tane yeşil erik



Akşam Yemeği

1-1,5 kase sebze çorbası



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1 porsiyon şeker oranı yüksek olmayan meyve

