Smoothie nasıl hazırlanır, sağlımız açısından faydası nedir değindik. Sağlıklı ve pratik smoothie tarifleri verdik ve smoothie’nin nasıl tüketilebileceğinden bahsettik.

Smoothie meyve suyundan biraz daha koyu kıvama sahip bir içecek. Sevdiğiniz meyve ve sebzelerden hazırlayacağınız bir sağlık iksiri. Üstelik tam bir zaman tasarrufu. Bakmayın adının havalı oluşuna! Tek ihtiyacınız olan taze meyve, sebzeler ve onlara katkı sağlayacak lifli gıdalar. Tabii bir de blender’a ihtiyacınız olacak. Sağlıklı ve pratik smoothie önerilerine geçmeden önce, gelin smoothie’nin faydalarına birlikte göz atalım.





Smoothie’nin Faydaları Nelerdir?



Smoothie hayatımıza yeni girmiş bir içecek değil. Son otuz yıldır özellikle spor ve diyet yapanların gözdesi. Yaz kapımızı çalmak üzere ve fazla kilolardan kurtulmak, yapılacaklar listemizin başında. Kilo verelim derken aç kalmayacağız. Vücudun ihtiyacı olan protein ve vitaminlerden de uzak durmayacağız. Böylece kas dokumuzu geliştirip kiloyu kastan değil yağdan vereceğiz. Öyleyse sağlıklı beslenmenin yanı sıra kontrollü kilo kaybı da sağlayacak bir içeceğe beslenme alışkanlıklarımız içinde yer açalım. Protein, mineral, vitamin açısından zengin meyve ve sebzeler aynı zamanda doku onarımına yardımcı olacak aktioksidanları içerir. Bu tür bir smoothie’ye kim hayır diyebilir? Üstelik hazırlaması oldukça basit ve pratik bir içecek smoothie. Blender’ınıza seçtiğiniz meyve ve sebzelere su, süt ya da buz ekleyerek kolayca hazırlayabilirsiniz. Smoothie blender’ları içinde bizim tavsiyemiz hazırladığınız kabı kolayca yanınızda taşımanızı sağlayan modeller. Mutfağınızda hala bir smoothie blender’ınız yoksa bu pratik ve hesaplı ev aletini hemen edinin. Dışarıdan alacağınız smoothie’lere çok güvenmeyin! İçlerinde daha lezzetli olması için şeker ilavesi olabilir. Bu yüzden kendi hazırladığınız smoothie’yi tercih edin. Evden çıkmadan sadece birkaç dakikanızı ayırıp hazırladığınız smoothie’yi çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.







Sağlıklı ve Pratik Smoothie Önerileri

Smoothie’ler rengarenk reçeteler. Her meyve ve sebzeden smoothie hazırlayabilirsiniz. Hayal gücünüzü ve damak tadınızı sınırlamayın. Smoothie’yi beslenme listesine ilk kez alacaklar için buzdolabınızda genellikle bulunan meyve sebzelerden başlayacağınız karışımları tavsiye ediyoruz. Muzlu yulaflı smoothie bunların başında geliyor. 2 yemek kaşığı yulaf, yarım bardak laktozsuz süt ve bir adet muzu blender’ınızdan geçirin. Smoothie’niz hazır. Elmalı smoothie bir diğer önerimiz. İki elma, yarım bardak süt ve tarçınla leziz mi leziz içeceğiniz hazır. Sebzeleri de atlamayalım. Ispanaklı smoothie’ye bir şans verin. Bir avuç ıspanak, maydanoz ve bir limon suyuyla toksinlerden arınacağınız detoks etkili bir smoothie hazırlamış olacaksınız.





Muzlu yulaflı smoothie bunların başında geliyor. 2 yemek kaşığı yulaf, yarım bardak laktozsuz süt ve bir adet muzu blender’ınızdan geçirin. Smoothie’niz hazır.





Elmalı smoothie bir diğer önerimiz. İki elma, yarım bardak süt ve tarçınla leziz mi leziz içeceğiniz hazır.





Ispanaklı smoothie’ye bir şans verin. Bir avuç ıspanak, maydanoz ve bir limon suyuyla toksinlerden arınacağınız detoks etkili bir smoothie hazırlamış olacaksınız.





Smoothie’yi Nasıl Tüketebiliriz?



Ara öğün seçimi zor bir tercihtir. Herkes bir elma ya da bir avuç kuruyemişle tokluk hissi sağlayamaz. İşte tam bu noktada smoothie imdadınıza yetişiyor. Smoothie’yi ara öğünlerde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Birkaç saat tokluk hissi verir. İkinci önerimiz ise spor yapmaya yeni başlayanlara. Spor sonrası enerji tüketiminden kaynaklı açlık hissi ortaya çıkar. Yaptığım spor boşa gidecek diye endişelenmeyin! Müjde! Spordan yaklaşık 45 dakika sonra besin takviyesi yapabilirsiniz. Vücudunuza potasyum desteği sağlayacak sindirimi kolay bir meyve olan muzu tercih edebilirsiniz. Tokluk hissini korumak için yukarıda verdiğimiz muzlu smoothie tarifini mutlaka deneyin, pişman olamayacaksınız!

