Şeyda Coşkun ile Hızlı Kilo Verme Tüyoları

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Kadınların en büyük problemlerinden birisi olan kilo vermenin önünde aslında çok basit ve kaldırılması kolay engeller duruyor. Şeyda Coşkun sizin için bu engelleri kaldırmanın tariflerini verdi...

Hızlı kilo vermek için 10 ipucu



1. Hızlı ve büyük lokmalar halinde yemeyin. Lokmalarınızı yavaşça çiğneyin. Arada bir çatalı, kaşığı elinizden bırakın.

2. Televizyon seyrederken, kitap veya gazete okurken yemek yemeyin.

3. Üzüntülü ve sıkıntılı durumlarda buzdolabına koşmayın.

4. Çok fazla yemeyin, porsiyonlarınızı küçültün.

5. Bol su için.

6. Akşam yemeğinden sonra atıştırmalıklardan uzak durun.

7. Davetlerde tatlı, börek ve şeker ikramlarından kaçının.

8. Dışarıda yemek yediğinizde seçtiğiniz yemeğin yanında verilen garnitürleri gözden geçirin. Örneğin pilav varsa yerine salata isteyin.

9. Salata istediğinizde sosları kendiniz koymak istediğinizi belirtin. Böylece salataya eklenecek ekstra kalorileri denetlemiş olursunuz.

10. Alkol ve asitli içeceklerden uzak durun.



Kilo verememenin 7 önemli sebebi

1. Çok fazla yağ ve yağlı besinler tüketmek

2. Güne kahvaltısız başlamak

3. Çikolata, şekerleme ve tatlıdan bir türlü uzak duramamak

4. Spor yapmamak

5. Fazla yemeye devam etmek

6. Aşırı stres, üzüntü, öfke, ailevi problemler diyette başarılı olmayı engeller

7. Hormonal sorunlar. Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), menopoz, kullanılan bazı ilaçlar kilo vermeyi engelleyebilir. Erkeklerde testosteron (erkeklik hormonu) azlığı da kilo sorununa neden olabilir.



Kilo vermeyi engelleyen 5 hata

1. Hızlı ve büyük lokmalar halinde yemek: Midedeki doyma hissinin beyne iletilmesi 20 dakika sürer. Bu süre içinde yeterince yesek de beyindeki açlık sinyali açık olduğundan yemeye devam ederiz. Bu da vücudumuzdaki yağ deposunun artması anlamına geliyor.

2. Yemek yemeyerek zayıflama: Hiçbir şey yemeden zayıflamak mümkün olabilir fakat yağlarınızdan değil, kas ve vücudunuzdaki sudan kaybedersiniz.

3. Diyete ara verme: Diyete her ara verdiğinizde diyet yapmama isteği sizde daha çok yerleşecektir.

4. Egzersize ara verme: Diyet sırasında yürüyüşleri aksatırsanız kilo vermeniz güçleşir.

5. Bilinçsiz zayıflama ilacı kullanmak: Doktor önerisi dışında asla zayıflama ilacı kullanmayın.



