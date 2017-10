Yıllara yayarak aldığınız kiloları bir ay gibi kısa bir süre içerisinde çok hızlı bir şekilde vermek başta metabolizmanız olmak üzere sağlığınız üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olabilir.

Zaman zaman hepimiz kısa sürede hızlı kilo vermeyi sağlayan şok diyetlerden faydalanma yoluna gitmişizdir. Her geçen gün şok diyetlere bir yenisinin eklendiği düşünüldüğünde, hangisinin daha sağlıklı olduğu konusu da gündeme gelmiş oluyor. Şok diyetler oldukça az bir kalori miktarı ile vücuttaki ödemin atılmasını ve hızlı yağ yakımını destekliyor. Fakat eğer yanlış bir şok diyet uygulanırsa bu kayıp yağdan değil kas dokusundan olacağı için istenmeyen sağlık sorunlarını da beraberinde getirmesi mümkün hale geliyor. Özellikle internet ortamında pek çok şok diyete rastlamak mümkün. Bu diyetlerden hangisinin insan sağlığına zarar vermediğini anlamak ise oldukça güç. 1 ayda 20 kilo verdiren sıvı diyeti ile henüz tanışmadıysanız çok da bir şey kaybetmiş sayılmazsınız.



Sıvı diyeti yapanlar

Sıvı diyetini yapanlar bu diyetin oldukça zorlayıcı olduğunun altını çizerken uzmanlar da bu diyetin birkaç günden fazla yapılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Şok diyetlerin uzun süre yapılması vücut sağlığını ciddi anlamda tehlikeye sokabileceği için mümkünse doktor kontrolünde ve kısa süre yapılması gerekiyor. Yapılan sıvı diyeti ile vücut birkaç gün içerisinde hafifliyor. Sindirim ve bağırsak sistemi temizlenmiş oluyor. Operasyonlardan önce kullanılan bu diyet karnınızın şişliğinin ciddi ölçüde ortadan kalkmasını da sağlamış oluyor.



Sıvı detoks diyeti

Aşağıda vereceğimiz liste bir günlük sıvı diyet listesidir. Detoks özelliğine sahip bu diyetleri mutlaka doktor kontrolünde ya da belirli aralıklarla yaparak sağlığınıza zarar vermemiş olacaksınız.



Kahvaltı

• 1 kase jöle

• 1 bardak posasız meyve suyu

• 1 fincan sütsüz, kremasız çay veya kahve

• Arzu edilirse bal ya da şeker kullanılabilir.

Atıştırma, Ara Öğün

• 1 kase jöle

• 1 bardak posasız meyve suyu

Öğle Yemeği

• 1 bardak su

• 1 bardak posasız meyve suyu

• 1 kase jöle

• 1 bardak et suyu

Atıştırma, Ara Öğün

• 1 adet fıstıksız, sütsüz, meyveli dondurma

• 1 fincan sütsüz, kremasız çay ya da kahve

• İsteğe bağı olarak bal veya şeker

Akşam Yemeği

• 1 bardak posasız olarak tüketilmesi gereken meyve suyu

• 1 kase et suyu

• 1 kase jöle

• 1 fincan sütsüz, kremasız çay ya da kahve

• İsteğe bağlı olarak tüketilebilecek bal veya şeker



Sıvı diyetinde neler tüketilebilir?

Sıvı diyeti vücudunuzda yeterli sıvıyı tutarak, enerji arttırmanıza olanak sağlar. Diyet süresinde sadece belirli sıvı gıdaları tüketmeniz gerekmektedir. Bu sıvılar haricindeki gıdaları tükettiğiniz takdirde diyetinizin sıvı diyeti ile bir alakası kalmamış oluyor.



• Su

• Doğal su ya da maden suyu tüketebilirsiniz.

• Meyve aromalı içecekler

• Sütsüz ve kremasız olarak tüketebileceğiniz çay veya kahve

• Yağsız et suyu

• Dondurulmuş meyve suları

• Bal ve şeker

• Sporcu içecekleri

• Jöle

• Domates ve sebze suları

• Kola ve kök birası gibi karbonhidratlı içecekler

• Tanesiz ve posasız olması şartıyla meyve suyu



Sıvı diyeti neden yapılır?

Sıvı diyeti özellikle bağırsakların temizlenmesi gereken kolonoskopi gibi operasyonlardan önce kullanılabilir. Katı gıdaların yenmesini engelleyen bu operasyon öncesi hem bağırsaklarınızın temizlenmesini sağlamış hem de karnınızdaki mevcut şişliği ortadan kaybetmiş olursunuz.



Ayrıca kalıcı sindirim problemleri, ishal ve kusma gibi rahatsızlıkların düzene sokulmasında da sıvı diyeti gibi şok diyetlerden rahatlıkla faydalanılabilir. Şok diyet kapsamında bulunan sıvı diyeti gerekli durumlarda ya da doktor kontrolünde gerçekleştiği takdirde kişilerde belirli bir rahatlamaya olanak sağlayacaktır.



