Yeni nesil telefonlar, arabalar, kıyafetler derken sporda da yeni nesil akımı oluştu. Fitness’a yeni bir yaklaşım getiren farklı spor yöntemlerinden en etkilisi ve en popüleri de fitintime.





fitintime, EMS (Elektriksel Kas Uyarımı) teknolojisi altyapısını kullanan teknoloji ve çözüm odaklı bir antrenman stüdyosu konsepti. Teknoloji ve kişisel antrenörle çalışmanın birleştiği bir spor yapma şekli. Hem de Türkiye'nin ilk kişisel antrenör hizmeti veren spor stüdyosu zinciri.Aerobik, fonksiyonel egzersiz ya da daha mücadeleciler için crossfit...Farklı egzersizlerle ulaşmak istediğiniz noktaya gelmek, Alman Miha Bodytec teknolojisini kullanan fitintime ile mümkün.fitintime bölgesel vücut ağrılarından kurtulmak, incelmek ya da sıkılaşmak isteyenler için en etkili çözümü sunuyor. Sağlığımızın ve tabii ki de güzel bir görünümün en büyük düşmanlarından yağlanmaya karşı da son derece etkili olan bu yöntemle kısa sürede daha sağlıklı, “fit” ve sıkı bir vücut elde edebilirsiniz.Bayern Munich ve Alman milli futbol takımı, Rafael Nadal, Usain Bolt, Kobe Bryant. Türkiye’den de Trabzonspor, half-ironman Triatlet Bahar Saygılı bu yöntemle antrenman yapan önemli referanslar arasında. Ayrıca Heidi Klum, Karlie Kloss, Hatice Aslan, Çağan Irmak, Çağla Şikel, Ayşe Tolga, Metin Akdülger de fitintime antrenmanlarıyla form tutuyor.Sadece spor ayakkabılarınızı alıp antrenmana gidebiliyorsunuz.fitintime böylelikle ağır ve dolu spor çantası derdine de son veriyor. Tüm bunları haftada sadece 25 dakikaya sığdırabilmeniz de cabası.