Yürüyüş egzersizlerinizde daha fazla kalori yakmak ister misiniz? O halde bu iki yöntemi deneyin…

1-Tempolu yürüyüş: Gezinti yapar gibi yavaş ya da ortalama tempoda yürüyüşün üzerinde ancak koşu kadar da hızlı değil. Tempolu yürüyüş bir saatte yaklaşık 6,5 km mesafeyi kat edecek hızla yürümek anlamına geliyor. Yavaş tempoda yürümekten çok daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor ve oksijen alımını artırıyor. Kademeli bir şekilde hızınızı artırarak hedefe ulaşabilirsiniz. Önce her yürüyüşte birkaç dakika hızlı tempoda yürüyün, sonra beş dakikalığına alışık olduğunuz tempoya dönün. Her gün hızlı tempoda yürüdüğünüz zamanı artırarak sonunda tüm mesafeyi bu hızda koşacak performansa erişin.

2-Yürüyüş & hızlı koşu: Yürüyüşünüzü kısa sprintler ile harmanlayacağınız bu yöntem çok daha fazla kalori yakmanızı sağlayacak. Düşük yoğunluklu (yürüyüş) ve yüksek yoğunluklu (sprint) aerobik aktivitelerin bir arada kullanıldığı bu interval antrenmanda da yine performansınızı kademeli bir şekilde artırma yoluna gidebilirsiniz. Örneğin, önce yürüyüşünüze günde sadece 30 saniye hızlı koşu ekleyin. Bunu zamanla günde ikiye, sonra da üçe çıkarın. İlerleyen günlerde vücudunuzu dinleyerek sprint süresini artırın, 45 saniye ve nihayet 60 saniyeye çıkarın.