Zayıflama Çayı Tarifi ve Yararları

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Evde ve işyerinizde kolayca hazırlayabileceğiniz zayıflama çayları ile kendinizi formda tutabilirsiniz!

Yağ Yakıcı Zayıflama Çayı Tarifi

Malzemeler

4 çay kaşığı yeşil çay

4 çay kaşığı mate yaprağı

2 çay kaşığı ısırgan yaprağı

2 çay kaşığı kekik



Hazırlanışı

Malzemeleri 1 litre kaynar suyun içine koyarak 10 dakika demlenmesini bekletin. (Kaynatmayın.)

Günde 3-4 bardak tüketebilirsiniz.

• Yağ yakıcı çay hazırlanırken içine mısır püskülü, kiraz sapı ve rezene ilave edilirse çaya ödem sökücü özellik katılmış olur.

Önemli not: Yağ yakıcı çaya şeker ve bal kesinlikle ilave edilmemelidir.



Dokuzu Bir Yerde Bitkisel Zayıflama Çayı

Malzemeler

1 tutam mate

1 tutam bilye kekik

1 tutam çoban çökerten

1 tutam yeşil çay

1 tutam sinirli ot

1 tutam biberiye

1 tutam funda yaprağı

1-2 yaprak cinnema (Gymnema, Gurmar Otu olarak da bilinir.)



Hazırlanışı

Tüm malzemelerden bir tutam ekleyip üzerine 1 su bardağı kaynar suyu ilave edin ve 7-8 dakika demlemeye bırakın. Hazır aldıysanız bir adet çay poşetini bir fincanın içine koyun, üzerine kaynamış su ilave edin. 3-5 dakika demlendikten sonra içebilirsiniz.

• Dolaşım sistemini hızlandırarak vücutta ödem oluşumuna ve yağ depolanmasına engel olur.

• Günde 3 defa yemeklerden 30 dakika önce aç olarak tüketin, fazlası zararlıdır.

• Sıcak veya soğuk olarak içilebilirsiniz.

• Serin ve kuru ortamda saklayınız.

• Tansiyon ve benzeri kronik hastalıkları olanlara önerilmez.

• Sadece çay yeterli değil, diyetinize devam edin ve günlük yarım saat spor yapın.

