Evde ve işyerinizde kolayca hazırlayabileceğiniz zayıflama çayları ile kendinizi formda tutabilirsiniz!
Yağ Yakıcı Zayıflama Çayı Tarifi
Malzemeler
4 çay kaşığı yeşil çay
4 çay kaşığı mate yaprağı
2 çay kaşığı ısırgan yaprağı
2 çay kaşığı kekik
Hazırlanışı
Malzemeleri 1 litre kaynar suyun içine koyarak 10 dakika demlenmesini bekletin. (Kaynatmayın.)
Günde 3-4 bardak tüketebilirsiniz.
• Yağ yakıcı çay hazırlanırken içine mısır püskülü, kiraz sapı ve rezene ilave edilirse çaya ödem sökücü özellik katılmış olur.
Önemli not: Yağ yakıcı çaya şeker ve bal kesinlikle ilave edilmemelidir.
Dokuzu Bir Yerde Bitkisel Zayıflama Çayı
Malzemeler
1 tutam mate
1 tutam bilye kekik
1 tutam çoban çökerten
1 tutam yeşil çay
1 tutam sinirli ot
1 tutam biberiye
1 tutam funda yaprağı
1-2 yaprak cinnema (Gymnema, Gurmar Otu olarak da bilinir.)
Hazırlanışı
Tüm malzemelerden bir tutam ekleyip üzerine 1 su bardağı kaynar suyu ilave edin ve 7-8 dakika demlemeye bırakın. Hazır aldıysanız bir adet çay poşetini bir fincanın içine koyun, üzerine kaynamış su ilave edin. 3-5 dakika demlendikten sonra içebilirsiniz.
• Dolaşım sistemini hızlandırarak vücutta ödem oluşumuna ve yağ depolanmasına engel olur.
• Günde 3 defa yemeklerden 30 dakika önce aç olarak tüketin, fazlası zararlıdır.
• Sıcak veya soğuk olarak içilebilirsiniz.
• Serin ve kuru ortamda saklayınız.
• Tansiyon ve benzeri kronik hastalıkları olanlara önerilmez.
• Sadece çay yeterli değil, diyetinize devam edin ve günlük yarım saat spor yapın.