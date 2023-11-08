Diyetisyenler anlatıyor: Mide bulantınıza iyi gelecek 8 yiyecek ve içecek

Hepiniz çeşitli nedenlerle zaman zaman mide bulantısı yaşamışsınızdır... Aynı zamanda açsınız çünkü yemek yemediniz ve hiçbir şeyi midenizde tutamadınız. Böyle bir durumdayken ne yemelisiniz?

Mide bulantısı olduğunda ne yenir?

Diyetisyen ve MPM Nutrition'ın kurucusu Marissa Meshulam'a göre, BRAT diyeti (sadece muz, pirinç, elma püresi ve kızarmış ekmek yemekten oluşur) mide bulantısını hafifletmek için klasik bir beslenme planıdır, ancak artık bu diyet olarak kabul edilmektedir. Buradaki fikir, bu yiyeceklerin yumuşak ve nispeten düşük lifli olması, onları bağırsaklarınıza karşı nazik hale getirmesiydi.

Ancak Meshulam'ın da belirttiği gibi BRAT diyeti, düşük protein içeriği nedeniyle besin açısından yetersizdir, doyurucu veya sürdürülebilir değildir.

Bu, kendinizi sersemlemiş hissettiğinizde muz, pirinç, elma püresi veya kızarmış ekmekten kaçınmanız gerektiği anlamına gelmez. Aslında bunların hepsi aşağıdaki listede yer almaktadır! Bununla birlikte, mide bulantısı için en iyi beslenme bu yiyeceklerle sınırlı değildir.

Genel olarak mide bulantısı için en iyi yiyecekler basit, kuru veya oldukça yumuşak yiyeceklerdir. Meshulam'a göre büyük öğünler yerine küçük öğünler yemek de idealdir. Daha küçük öğünler mideye daha naziktir, dolayısıyla mide bulantısını şiddetlendirme olasılığı daha düşüktür.

Aşağıda diyetisyenler mideniz bulandığında ne yemeniz gerektiğini paylaşıyor. Bu yiyeceklerden bazıları doğal mide bulantısı önleyici etkilere sahipken, diğerleri hafif, sindirilebilir, midenize indirebileceğiniz besin kaynaklarıdır.

Protein Seçenekleri

Sade Tavuk

Sade tavuk (yani baharatsız veya sossuz tavuk), aç olduğunuzda ancak mideniz bulandığında mükemmel bir seçimdir. Yüksek protein içeriği aynı zamanda tokluğu artıracak ve bu da can sıkıcı açlık sancılarının azaltılmasına yardımcı olabilecektir.

Meshulam, mide bulantısı için tavuk pişirirken onu haşlamanın, ızgarada pişirmenin veya fırında pişirmenin ideal olduğunu söylüyor. Yine, mide bulantısını daha da kötüleştirebilecek baharatları ve ilave yağları (tereyağı gibi) kullanmayın. Meshulam, alternatif olarak, eğer katı gıdalar size iyi gelmiyorsa, beslenme ve nemlendirme için sıcak tavuk suyunu yudumlayın, diyor.

Çok haşlanmış yumurta

Bazen haşlanmış yumurtaların soyulması kokusu rahatsız edici olabilir, özellikle de zaten mideniz bulanıyorsa. Ancak kabuk bir kez çıkarıldığında, aslında oldukça sade bir tada sahipler ve rahatsız edici değiller! (Yanında bunları sizin için hazırlayabilecek biri varsa, bu kesinlikle yardımcı olacaktır.)

Diyetisyen ve Camelback Nutrition and Wellness'ın kurucusu Kristen Carli, sade tavuk gibi, haşlanmış yumurtaların da oldukça yumuşak tadı sayesinde mideyi yormadığını söylüyor . "Yumurtalar aynı zamanda yüksek kaliteli protein açısından da zengin bir kaynaktır; bu, özellikle mideniz bulandığında ve fazla yemek yemediğinizde enerji düzeylerini ve genel beslenmeyi korumak için gereklidir" diye ekliyor.

Tahıl Seçenekleri

Pirinç

Yumuşak lezzeti ve doyurucu karbonhidratları sayesinde beyaz veya kahverengi pirinç, sersemlemiş hissettiğiniz zamanlar için iyi bir seçenektir. Pirinci su veya tavuk kemik suyuyla pişirebilirsiniz. Peki özellikle açsanız? Meshulam, mideniz yettiği sürece pirinci sade tavuk veya yumurta ile birleştirmeyi deneyin diyor.

Kızarmış ekmek

Mide bulantısı için ne yiyeceğinize tamamen takılıp kaldığınızda, basit bir dilim kızarmış ekmekten başkasını aramayın. Carli'ye göre, kızarmış ekmek tipik olarak çok az yağ içerir, bu nedenle aşırı mide asidi veya safra üretimini uyarmaz. Bunun yerine yumuşak ve sindirilebilir olduğundan mideniz bulandığında yemek için iyi bir yiyecektir.

Ancak şunu unutmayın: Bu, üzeri süslü bir avokado tostu yapmanın zamanı değil (eğer gerçekten canınız çekmiyorsa ve bunun kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacağını bilmiyorsanız). Carli, yüksek yağlı, baharatlı veya aşırı lezzetli soslardan kaçınmayı öneriyor; çünkü bu tür malzemeler mide-bağırsak astarını tahriş edebilir ve daha fazla mide bulantısını tetikleyebilir.

Rahatlatıcı Çaylar

Zencefil çayı

Bir dahaki sefere mideniz bulandığında bir fincan sıcak zencefil çayını yudumlayın. İçecek, sıvı alımı sağlamanın yanı sıra mide rahatsızlıklarının hafifletilmesine de yardımcı olabilir. Carli, "Zencefil, pankreastaki sindirim enzimlerinin üretimini doğrudan uyaran gingerol ve zingeron gibi biyoaktif bileşikler içerir" diye açıklıyor. Bu, besinlerin parçalanmasına yardımcı olur ve genel sindirimi destekleyerek yiyeceklerin mideye indirilmesini kolaylaştırır.

Nane çayı

Zencefil çayı size göre değilse nane çayını deneyin. Nanenin vücut üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır, bu da onu mide bulantısını ve mide rahatsızlığını hafifletmek için ideal kılar. Nane çayının kokusu bile mide bulantısını önleyici etkiye sahiptir, bu nedenle yudumlamadan önce derin bir nefes almaktan çekinmeyin.

Meyve Seçenekleri

Elma püresi

Meshulam, "Elma püresi başka bir yumuşak besindir ve mide bulantısını iyi tolere edilir hale getirir" diyor. Elma püresi, dışkıyı sertleştirerek ishali hafifletebilen, çözünür bir lif olan pektin içerir . Meshulam, kendinizi iyi hissetmediğinizde sade, şekersiz elma püresi en iyi seçenektir, diye belirtiyor. Benzer şekilde, "şekerli gıdalar mide bulantısını kötüleştirebileceği ve bağırsakta su çekerek ishali şiddetlendirebileceği için ilave şekeri (elma püresini) atlayın" diye ekliyor.

Muz

Carli “ Muzların sindirimi kolaydır ve dokuları genellikle yumuşak ve pürüzsüzdür. Bu, mide bulantısı nöbetleri sırasında hassas olabilen mide zarını tahriş etme olasılığını azaltıyor" diyor. Aşırı olgunlaşmadığında, bu meyvenin biraz nötr bir tada sahip olduğunu belirtiyor; bu nedenle, daha güçlü tatlara sahip yiyeceklere göre rahatsız edici olma ve mide bulantısını kötüleştirme olasılığı daha düşüktür. Carli'ye göre muzdaki lif bile tokluk hissini arttırıp açlığı azaltacağı için yardımcı olabilir.