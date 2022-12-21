Doğurganlık dönemi nedir, nasıl hesaplanır? Doğurganlık testi nasıl yapılır? 5 soruda anlattık

Doğurganlık dönemi, adet olmaya başladığın andan menopoza girdiğin zamana kadar geçen süreyi kapsar. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Burçin Karakuş Hatipoğlu doğurganlık testi ve hesaplamalarına dair hakkında merak edilenleri anlattı. (Ovülasyon nedir, nasıl hesaplanır? makalemizi de okuyabilirsiniz)

Doğurgan olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Adet döngüleriniz düzenli, her ay adet oluyorsanız bu sizin doğurgan olduğunuzu büyük ölçüde gösterir. Bununla birlikte yumurtladığınızı gösteren belirtiler, kanda bakılan hormon testleri ve yumurtalık rezervini gösteren testler de bulunmakta.

Doğurganlık testi nedir, ne zaman, nerede yapılır?

Doğurganlığın değerlendirilmesi için en uygun zaman adet kanamanızın 3. Günü 8 saat açlıkla sabah verilen kanda FSH, AMH gibi yumurtalık rezervini gösteren hormonlarınızın değerlendirilmesi ve hekiminizin ultrason ile yumurtalıklarınızı, bunların içindeki folikullerinizi değerlendirmesi ile olur.

Doğurganlık testi nasıl yapılır? (Kadın-Erkek)

Doğurganlık kadında olduğu gibi erkekte de araştırılmalıdır. Bunun için en uygun ve ilk bakılması gereken test spermiyogram yani semen analizidir. Spermiyogram testinin doğru ve sağlıklı sonuç verebilmesi adına örnek verilmeden önce 2-7 gün arasında bir cinsel perhiz uygulanmalıdır. Spermiyogram sonucuyla gerekli görüldüğü takdirde hasta muayene ve ek değerlendirme için üroloji doktoruna yönlendirilebilir.

Doğurganlığın belirtileri nelerdir?

Daha önce de belirttiğim gibi doğurgan olduğunuza dair en önemli ipucu normal bir adet döngüsüne sahip olmaktır. Düzenli adet görmek için her ay bir yumurtanın adetin başından seçilerek büyüyüp olgunlaşması ve yumurtalıktan atılması yani ovulasyonun (yumurtlama) gerçekleşmesi gereklidir. Gebe kalmak için bir yumurta ve bunu dölleyecek sağlıklı bir sperme ihtiyacımız var. Yani yumurtlama olmadan gebelik mümkün değildir! Peki yumurtladığımızı nasıl anlarız?

Adet döngünüzün uzunluğunu takip ederek. Örneğin, 28 günde bir düzenli adet oluyorsanız genellikle 14. Günde gerçekleşir. Daha uzun süren düzenli döngüleriniz varsa adet olduğunuz günden 14 gün öncesi kabul edebilirsiniz. Düzensiz döngüleriniz varsa adet döngüsü takvimi tutup yumurtlamayı hesaplamaya yardımcı olabilecek uygulamaları kullanabilirsiniz

Döngünüzün ortalarında kasık bölgenizde ağrı, sancı kramp gibi bir his yaşıyorsanız ya da hafif lekelenme tarzı bir kanama oluyorsa buna Mitteschmerz / yumurtlama ağrısı deniyor.

Yumurtlama zamanı daha ıslak, berrak ve kaygan bir akıntınız olduğunu farkedebilirsiniz.

Yumurtlamadan sonraki günlerde vücut ısınızda küçük bir artış olduğunu farkedebilirsiniz.

Hamile kalma şansı nasıl arttırılır?

Öncelikle yaşam stiliniz çok önemli. Sigara, alkol gibi spermi ve yumurta kalitesini direk etkileyecek alışkanlıklardan uzak durulmalı. Kilo kontrolü ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli.

Daha önce anlattığım şekilde hesaplanan tahmini yumurtlama zamanlarınızda ilişkiye girmeye dikkat edebilirsiniz.

Belirli bir neden yokken haftada 3 defa korunmasız ilişkiyle 35 yaşın altında 1 yıl, 35 yaş üstünde 6 ay içinde gebe kalmadıysanız jinekoloğunuza başvurmalısınız.