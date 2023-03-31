Düşük tansiyon belirtileri neler, neden olur? Düşük tansiyona ne iyi gelir? 7 soruda düşük tansiyon

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon deniyor. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gönen düşük tansiyon belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı. (Yüksek tansiyon neden olur? Nasıl düşürülür? makalemizi de bakabilirsiniz)



Düşük tansiyon nedir?

Basınç değerinin normal kabul edilen değerinin altına inmesi ise düşük tansiyon (hipotansiyon) olarak isimlendirilir.

Düşük tansiyon kaçtır?

Tıbbi olarak hipotansiyon olarak bilinen düşük tansiyon, kan basıncı değerlerinin üst sayı (sistolik) için 90 milimetre cıvanın (mm Hg) veya alt sayı (diyastolik) için 60 mm Hg' nin, yani 9 / 6 değerinin altında olduğu zaman ortaya çıkan durumdur.

Düşük tansiyonun belirtileri nelerdir?

Düşük tansiyon çoğu kişide belirti göstermeyebilir. Bazı kişilerde ise tansiyon düşüklüğü; sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, bulanık görme ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.

Düşük tansiyon nedenleri nedir?

Düşük tansiyon, az kan hacmi, hormonal değişiklikler, kan damarlarının genişlemesi, ilaç yan etkileri, anemi, kalp problemleri veya endokrin problemlerinden kaynaklanabilir.

Azalan kan hacmi hipovolemi hipotansiyonun en yaygın nedenidir.

Bazi ilaçlar, farklı mekanizmalarla hipotansiyon oluşturabilir.

Düşük tansiyonun tanısı nasıl konulur?

Düşük tansiyonun teşhisi için kişilerin belirli periyotlarla tansiyon ölçümü yapılması gerekir. 90/60 mmHg'nin altında olması, yanında fiziki gücün azalması, bitkinlik gibi belirtilerin gerçekleşmesi düşük tansiyonun göstergesidir.

Düşük tansiyonun tedavisi nasıldır?

Bol miktarda su ya da sodyum ve potasyum içeren sıvılar içilmelidir.

Alkol kullanılmamalıdır.

Ayağa kalkarken yavaş bir şekilde kalkılmalıdır.

Doğum sonrası düşük tansiyon varsa düşük karbonhidratlı yemekler yenmelidir.

Düşük tansiyona ne iyi gelir?