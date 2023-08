Et beni neden çıkar? Et beni nasıl geçer? Et benine dair 5 soru cevap

Et benleri, hemen hemen herkeste oluşabilecek bir nevi kabarcıklardır. Et beni doğuştan gelebileceği gibi ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde de ortaya çıkabilmektedir. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Can et benine dair merak edilenleri anlattı.

Et beni nedir?

Et benleri vücudun herhangi bir yerinde olabilse de genellikle boyun, göz kapakları, koltuk altı ve kasık gibi kıvrım yerlerinde ortaya çıkan sıklıkla saplı, yumuşak kıvamlı, deri renginde veya daha koyu renkli, kanser riski taşımayan iyi huylu benlerdir. Yaşlandıkça sayıları artmakla birlikte çocuk ve gençlerde de görülebilir. Genellikle hiçbir şikayete neden olmazlar.

Et beni neden çıkar? Et beni oluşumunu tetikleyen faktörler nelerdir?

Et benlerinin oluşumunun nedeni genetiksel yatkınlık ve derinin sürtünmesidir. Yaşlanmak, gebelik, aşırı kilolu olmak, kolye, kravat veya fular takmak, yakalı kıyafetler giymek et benlerinin oluşumunu tetikler. Ayrıca insülin direnci veya yumurtalık kisti gibi hormonal bazı hastalıklara bağlı metabolizmanın yavaşlaması aşırı kilo alımına ve et beni oluşumuna sebep olabilir.

Et beni nasıl ayırt edilir?

Beninizin şekli, rengi ve boyutu hızla değişiyorsa mutlaka bir dermatoloji hekimine başvurulmanız gerekir. Et benlerinin tanısı dermatoloğunuz tarafından sıklıkla klinik olarak kolayca konulabilir. Eğer hekiminiz riskli bir ben olduğundan şüpheleniyorsa biyopsi alarak incelenmesini isteyebilir.

Et beni nasıl tedavi edilir?

Et benleri sadece kozmetik bir problem olduğu için hastanın kendi isteğine bağlı olarak elektrokoter, kriyoterapi, cerrahi eksizyon veya lazer yöntemleri ile alınabilir. Bir ilaçla tedavisi mümkün değildir. Tedavi sonrasında yaşam boyu yeni benler oluşmaya devam edecektir. Halk arasında uygulanan bene ip veya saç bağlanması, incir sütü gibi yakıcı sıvıların sürülmesi son derece yanlış olup enfeksiyon veya daha kötü iz kalması gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Et beni tehlikeli midir?

Sonuç olarak et benleri tehlikeli olmayan ve yaşlandıkça sayıları artan sadece kozmetik bir problemdir. Ancak tanısının bir dermatoloji hekimi tarafından konulması ve kanserleşme riski olan benlerle kesin olarak ayırt edilmesi son derece önemlidir.