Fat pad sendromu (Hoffa hastalığı)nedir, belirtileri neler? Fat pad sendromu teşhisi ve tedavisi

Ön diz ağrısının önemli nedenlerinden biri hoffa hastalığı olarak da bilinen fat pad sendromu. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Akgün, fat pad sendromu belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Fat pad sendromu nedir?

Hoffa hastalığı olarak da bilinir. Diz kapağı kemiği ile uyluk kemiği arasındaki yağ dokusunun (yağ yastığının) diz eklem hareketleri sırasında sıkışmasıdır. Duysal bakımından zengin bir doku olduğundan sıkışma ile birlikte ağrıya sebebiyet verir. Diz ön taraf ağrısının önemli bir sebebidir.

Fat pad sendromu neden olur?

Ani bir travma veya tekrarlayan zorlayıcı aktiviteler ile meydana gelebilir. Travmaya örnek olarak; dizin ani bir hareket sırasında dönerek burkulması veya doğrudan darbe alması sayılabilir. Tekrarlayan zorlayıcı aktiviteler arasında; diz üzerinde çalışma, bisiklet veya koşma sayılabilir. Hasarı oluşturan hareketin tekrarlanması sıkışma ihtimalini artırmaktadır. Tekrarlayan yıpratıcı hareket yağ yastıkçığının kanamasına, ödem birikimine ve deforme olmasına sebep olur.

Fat pad sendromu belirtileri nelerdir?

Yağ yastığının içerisinde kanama ve ödem oluşması özellikle dizin ön tarafında, diz kapağının altında yanma veya hafif bir acı / ağrıya sebep olmaktadır. Özellikle dizler bükülü veya tam açık şekilde uzun süre oturma sonrasında semptomlar daha belirgin hale gelir. Çömelme veya diz bükmenin başlangıcında ağrı hissedilir.

Fat pad sendromu kimlerde görülür?

Çok ayakta kalan kişilerde ve tekrarlayan diz bükme hareketi yapan kişilerde sıklıkla karşılaşılır. Öğretmenler, hemşireler, bisikletçiler ve askerlerle beraber günümüzde hayatımıza uzaktan çalışmanın girmesi ile birlikte ekran başında uzun vakit geçiren kişilerde dizin aynı pozisyonda kalmasına bağlı olarak sıklıkla karşılaşılır.

Fat pad sendromu teşhis ve tedavi yöntemleri

Şikayetlerin dikkatli değerlendirilmesi ve muayene ile "Fat Pad Sendromu" ndan şüphe edilir. Kesin tanıda Manyetik Rezonans görüntüleme son derece etkili bir yöntemdir. Manyetik Görüntülemede yağ yastıkçığında kanama, ödem ve düzensizlik gözlemlenmektedir.

Sıkışma sendromunun tedavisi öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon ile mümkündür. Sıkışmanın azaltılması için temel hedef diz kapağı hareketlerinin dengelenmesidir. Diz kapağı hareketlerinin dengelenmesi için germe ve esneme egzersizleri ile birlikte çevre kasların kuvvetlendirilmesine çalışılır. Fizik tedavinin yanında en önemli basamak sıkışmaya sebep olan aktivitenin kısıtlanmasıdır. İlave olarak bölgesel kinezyo bant uygulamaları yapılabilir.

Fizik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda yağ yastığında mevcut ödemi tedavi etmek için bölgeye ultrasonografi eşliğinde ilaç enjeksiyonları yapılabilmektedir. Her iki tedavi yönteminin de başarısız olduğu durumlarda diz içerisine kapalı yöntemle (artroskopik) olarak girilerek hasarlı bölgenin cerrahi olarak temizlenmesi mümkündür.

Fat pad sendromundan korunma yolları

"Fat Pad" sendromundan korunmak için diz çevresi kaslarının kapalı zincir hareketleri ile güçlendirilmesi ve böylece doğal diz hareketinin sağlanması gerekir. Koşu ve bisiklet gibi bu bölgeyi zorlayıcı sporlara başlamadan önce dizin kuvvetlendirilmesi özellikle önem arz etmektedir. Esnek bağ yapısına sahip olanlar, daha öncede diz çıkığı geçirmiş olanlar ve diz çevresi bağ yırtığı sebebiyle tedavi almış olan kişilere önleyici fizik tedavi başlanması uygun olacaktır.