Gebelik diyabeti anne ve bebeğe zarar verir mi? Bebeği nasıl etkiler?

Gebelik şekeri anne adayında normalde hiçbir diyabet belirtisi yokken hamilelik sırasında ortaya çıkan bir problem olabilir. Gebelik şekerinin teşhis ve tedavisinin büyük önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum & Yüksek Riskli Gebelikler (Perinatoloji) Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Esin, gebelik şekeri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı. (Ayrıca gebelik şekeri hakkında gebelik şekeri nasıl düşürülür? yazımıza da bakabilirsiniz)

Gebelik şekeri bebeği etkiler mi?

Gebelik şekeri uzun zamandır hem medyada hem de toplumda konuşulan bir konu. Aslında bu sorunun cevabı çok net: Gebelik şekeri hem anneyi hem de bebeği kötü şekilde etkileyebilir. Bu nedenle gebelik şekerinin olup olmadığını öğrenmek için yapılması gereken testlerin mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Bu sadece bizim ülkemiz değil, gelişmiş olan ülkelerin hepsinde gebelikte şeker olup olmadığını taramak için şeker yükleme testleri yapılmaktadır. Aslında gebelik şekerinin olup olmadığını öğrenmek için bu testleri yaptığımız ve tanıyı koyduğumuz zaman hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumlu yönde etkiliyoruz.

Gebelik şekeri bebeği nasıl etkiliyor?

Annede normalden daha fazla şeker varsa, bu şeker bebeğe geçiyor. Bebeğe geçtiği zaman ise bu şeker bebeğin dokularında depolanmasına neden oluyor. Karaciğerde, cilt altında, beyninde ve tüm vücudunda şeker depolanıyor. Bu nedenle bu organlara bağlı problemleri daha sık görüyoruz.

Bu fazla gelen şekeri idrar yoluyla dışarıya atmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da suyun fazlalığı dediğimiz “polihidramnioz” bu gebeliklerde daha fazla görüyoruz. Bu nedenle gebelik şekerine maruz kalan bebeklerde, gebeliğin tüm komplikasyonları da daha fazla görülüyor. Bu bebekler normalden daha iri oluyorlar, daha erken doğabiliyorlar, bebek normalden daha iri olduğunda sezaryen oranları artıyor ya da vajinal doğumda bu bebeklerin travmaya maruz kalma olasılıkları ve buna bağlı olarak sakatlıkların gelişme riski artıyor.

Gebelik şekeri bebeklerin ileri zamandaki yaşamlarını etkiler mi?

Gebelik şekeri tanısı konulan anne adayının bebeğinin diyabet rahatsızlığı ileri yaşlarında da ortaya çıkabilir. Anne karnındayken normalden daha fazla şekere maruz kalan bebeklerin sadece doğum zamanını değil ileriki yaşamlarını da etkiliyor çünkü bu şekere maruz kalan bebeklerde 20’li, 40’lı yaşlara geldikleri zaman diyabet (şeker hastalığı), kalp rahatsızlığı görülmesi gibi riskler arttığını biliyoruz.

Gebelik şekeri mutlaka teşhis ve tedavi edilmeli mi?

Gebelik şekeri mutlaka teşhis ve tedavi edilmelidir. Anne açısından baktığımız zaman da eğer gebelik şekeri varsa, anne bunun farkında değilse ve tedavi edilmezse erken doğum ve obeziteye bağlı problemleri daha fazla oluyor, doğum travmaları ya da eğer doğum sezaryenle gerçekleşmişse buna bağlı riskler daha fazla gerçekleşiyor. Bu nedenle gebelik şekerinden korkmamamız lazım. Yapmamız ve ihmal etmememiz gereken şey gebelik şekerinin tanısının konmasıdır. Gebelik şekeri tanısı konulduğu zaman annede ve bebekte bu risklerin gelişmesini engelleyebiliyoruz.