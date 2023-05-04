Gözde kanlanma neden olur, nasıl geçer?

Ağrı, şişkinlik, batma, kaşıntı gibi semptomlarla kendini belli eden gözde kanlanma gün içinde size oldukça sıkıntılı zamanlar yaşatabilir. Peki, göz kanlanması nasıl olur? Göz kanlanması belirtileri nelerdir? Neden olur? Nasıl tedavi edilir? Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

GÖZ KANLANMASI NASIL OLUR?

Konjonktiva, göz kapaklarının iç kısmını ve gözümüzün beyaz tabakası yani skleranın ön kısmını örten ince, saydam, müköz membrandır. Göz dokularını korumak amacıyla kornea hariç tüm göz yüzeyini örterek ilk savunma aracı olarak görev alır. Bu nedenle gözlerimizle ilgili bir problemde ilk tepki veren ve bu tepkisini kızararak, kanlanarak, çapaklanarak, batma hissi yaparak gösteren bir zardır. Normal sağlıklı durumda beyazımsı bir renk olduğundan gözükmeyip, en ufak bir rahatsızlıkta yoğun kan damarları içerdiğinden aşırı kanlanarak kırmızı bir renk alır.

Hastada daha evvel konjonktivada öncü bir lezyon saptanıp saptanmadığı, travma geçirip geçirmediği, petrol ürünlerine maruziyet, sigara içimi, kronik viral enfeksiyon hikayesi, sistemik hastalıkları ve kullandığı ilaçlar gibi sorular sorulur. Hastalığın öyküsü ortalama 6 ay gibi kısa bir süredir. Başvurma süresinde gecikme, hiç kuşkusuz hastalığın tedavisinde güçlüğe ve hastalığın tekrarlama oranında artışa yol açabilir. Hastalara tam bir oftalmolojik muayene gerçekleştirilmelidir.

GÖZ KANLANMASI BELİRTİLERİ

Göz kanlanması ile birlikte aşağıdaki belirtiler de görülebilmektedir:

Göz ağrısı

Kaşıntı

Göz akıntısı

Göz şişkinliği

Yüksek ateş

Yukarıdaki belirtiler olmadığında gözün kanlanması hiç rahatsızlık vermemektedir. Göz kanlanması belli bir zamanda oluşabildiği gibi, göz yaralanması veya alerjiler sebebiyle aniden de ortaya çıkabilir.

GÖZ KANLANMASININ NEDENLERİ

Alerjiler

Enfeksiyon

Blefarit

Alkollü içecekler

Kontakt lensler

ALERJİLER

Kişinin gözlerinin sürekli kaşınması sonucu gözün kanlı görünmesine neden olabilir. Alerjiler kırmızı, kaşıntılı, yanan ve sulanmış gözlere neden olur. Göz kanlanması, yeni doğanlarda ve çocuklarda sıklıkla görülen, bakteri veya virüs kaynaklı olabilen bir göz rahatsızlığıdır. Gözleri dış etkenlere karşı hassas olan ve alerjik reaksiyonlardan etkilenen bebek ve çocuklarda göz kanlanmasına bağlı olarak gözlerin rengi kırmızı olabilir.

ENFEKSİYON

Gözlerde kızarıklık, kaşınma ve şişmiş gözler aynı zamanda enfeksiyonlardan dolayı da oluşabilir. Genel göz enfeksiyonu şunları içerir:

Göz kanlanmasına neden olan bazı enfeksiyonlar bulaşıcı olabilir. Bu nedenle, göz kanlanması görülen kişilerin kullandığı havlu, yastık ve makyaj malzemesi gibi eşyaların belirli aralıklarla temizlenmesine özen gösterilmeli ve bu eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

BLEFARİT

Blefarit, gözleri kırmızı hale getiren başka bir göz enfeksiyonudur. Genellikle kirpiklerin üzerinde oluşan kabuklanma da gözükmektedir.

ALKOLLÜ İÇECEKLER

Alkollü içkiler tüketmek, bağırsaklarda göz için gerekli olan A vitamini ve B vitamini emilimini engellediğinden, göz kanlanmasına neden olabilir.

KONTAKT LENSLER

Lens kullanan kişilerin göz hijyenine özen göstermesi büyük önem taşır. Bunun için, lensler uygun şartlarda saklanmalı ve yatmadan önce lensler mutlaka çıkarılmalıdır. Bu noktada, el hijyenine de önem verilmelidir.

Bunların dışında, vücudun doğal histamin salınımı, saman nezlesi ve grip gibi üst solunum yolu hastalıkları, göz kuruluğu, yabancı cisimlerin çarpması veya delmesi, travma, göz tansiyonu, uzun süre UV ışınlarına maruz kalma, kalitesiz güneş gözlükleri kullanma, kirpik dibindeki iltihaplanma, romatolojik hastalıklar ve tiroid hastalıkları, göz kanlanmasına neden olan diğer nedenler olarak sayılabilir.

GÖZ KANLANMASI NASIL GEÇER?

Göz kanlanmasının tedavisi oldukça basittir. Tedavide genellikle kanlanmayı önleyen ve ağrı giderici ilaç ve damlalar kullanılmaktadır. Özellikle göz damlaları gözlerdeki kanlanmanın giderilmesinde oldukça etkilidir.

GÖZ KANLANMASI NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Tedavi genellikle 1 veya 2 gün sürebilmektedir. Göz kanlanmasına sebep olan faktörlerden uzak durulması bu sorunun tekrar etmemesi bakımından hayati bir önem taşımaktadır.