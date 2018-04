3 kişiden biri, dişini günde 1 kez bile fırçalamıyor!

DentGroup Estetik Diş Hekimi Dt. Aydemir Karaer, ağız ve diş sağlığı için, dişleri günde en az 2 kez 2’şer dakika fırçalamak gerektiği uyarısı her kanaldan yapılmasına rağmen, Türkiye’de her 7 kişiden sadece 1’inin günde 2 kez diş fırçaladığını vurguluyor.

25 milyondan fazla kişinin günde 1 kez bile diş fırçalamadığını belirten Karaer, “Çocukların diş fırçalama alışkanlığını aileden kazanamamaları nedeniyle, 3-12 yaş grubunda her 100 çocuktan 98’i diş çürüğü problemi yaşıyor” diyor.



22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Türkiye’nin hiç de beyaz olmayan diş manzarasında değişim başlatabilmek için önemli bir fırsat yaratıyor. DentGroup Estetik Diş Hekimi Dt. Aydemir Karaer, günde 2 kez diş fırçalamanın, ağız ve diş sağlığını koruyarak, kanserden kalp sağlığına kadar, yaşamsal birçok sağlık riskine karşı önlem almanın, en önemli ve en kolay yolu olduğunu hatırlatıyor. “Türkiye’de, 2 kez 2’şer dakika dişleri fırçalamak gerektiği konusunda, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş halkı bilinçlendirmek üzere kampanyalar gerçekleştiriyor” diyen Dt. Karaer, “Bu kadar çabaya rağmen, 2014 yılı Türkiyesi’nde maalesef her 2 evden 1’ine, yılda 1 diş fırçası bile girmiyor” şeklinde konuşuyor.



Ağız ve diş sağlığını koruyabilmek için, kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce 2’şer dakikayı dişlere ayırmak gerektiğini anlatan Dt. Aydemir Karaer, “Sadece dişleri fırçalamak da yeterli değil. Diş fırçalamayı artık, diş etlerini ve dili de fırçalayacak biçimde geliştirmek, ağız hijyeni açısından büyük önem taşıyor” uyarısında bulunuyor.



Neredeyse her çocukta en az bir diş çürüğü problemi yaşanmasının, Türkiye’de ağız ve diş sağlığının geleceği ile ilgili olarak da kaygı yaratıcı olduğunu kaydeden Dt. Karaer, “Ağız ve diş bakımı, aslında bebeklerin henüz dişleri bile çıkmadan başlar. İlk diş, diş hekimi ile ilk tanışma ve ilk diş muayenesini gerektirir. Doğru olan, en az 6 ayda bir kontrol için diş hekimine gitmektir. Batı ülkelerinde diş hekimine gitme sıklığı kişi başına yılda 5, ülkemizde yüzde 0,9, yani yılda 1 kez bile değildir” şeklinde konuşuyor.



22-27 Kasım 2014 Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle, herkesin kendisi, ailesi ve çocukları ile ilgili durup düşünmesi gerektiğini ifade eden DentGroup Estetik Diş Hekimi Dt. Aydemir Karaer, “Ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemler, yaşamsal bir çok hastalığa yol açma riski yanında, kişinin toplumdaki sosyal hayatını da olumsuz etkiler. Özgüven ve performans kaybına yol açarak, psikolojik problemlere neden olur, iş ve özel hayatında başarısızlık kaynağı haline gelir” uyarısında bulunuyor.