Modern yaşamın gereklerinden biri olan bilgisayarın başında geçirdiğimiz uzun saatler zaman içinde bize bel, boyun ve sırt ağrıları olarak geri dönüyor. Peki, biz ne yapıyoruz? Gündelik yaşamımızı olumsuz etkileyen bu şikayetlerden kurtulmak için ağrı kesicilerden ya da çeşitli ilaçlardan medet umuyoruz. Ağrılar ancak dayanılmaz olmaya başladığında fizik tedavi uzmanlarına gidiyoruz yani son çare olarak...



Başlıca hareket sistemini ilgilendiren hastalıkların, vücudun dışından uygulanan ancak eklem ve yumuşak dokuları etkileyebilen aletlerle tedavi etme yöntemi olarak tanımlanan fizik tedavinin kelime anlamı; onarmak, yeniden işe yarar hale getirmek. Amacı ise kişinin herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda günlük yaşamını sürdürmesi için gerekli olan vücut fonksiyonlarının kaybolması veya azalması halinde; hastayı fizik tedavi, egzersiz, eğitim ve diğer tedavi tekniklerini kullanarak, mümkün olan en fonksiyonel düzeye getirmek. Bu anlamda fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanın tedavisinde bir bütün olarak düşünülüyor.



Fizikom Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Meral Kozakçıoğlu, fizik tedavinin amacını ağrıyı azaltmak, eklem hareket açıklığını korumak ve günlük yaşamı kolaylaştırmak olarak özetliyor.

Rehabilitasyon nedir?



Herhangi bir sebeple engelli hale gelen kişileri topluma kazandırmak için uygulanan tedavilerin bir bütünü. Rehabilitasyon aynı zamanda bir ekip tedavisi. Ekipte fizik-tedavi uzmanı ve terapistler (fizyoterapist, iş ve meşguliyet terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı vs.) yer alıyor. Ülkenin gelişimine bağlı olarak rehabilitasyon da gelişiyor. Tedavide, hastaneden taburcu olduktan sonra hastanın işinin ve evinin de düzenlenmesi yer alıyor.

Fizik tedavinin süresi ne kadardır?



Her seans 1-1.5 saat sürmek üzere 15-20 seans uygulanıyor. Rehabilitasyon ise çok daha uzun sürüyor; hasta senelerce rehabilitasyon görebiliyor.

Fizik tedavi aletleri can acıtıyor mu?



Hayır ama eğer hastada eklem kısıtlılığı mevcutsa, örneğin omzunu kaldıramıyorsa, o zaman fizyoterapist, germe egzersizleri yapacağından hafif ağrı olabilir.

Fizik tedavi metotları nelerdir?

Fizik tedavide çok çeşitli cihazlar kullanıyoruz. Ağrı tedavisinde tens, derin yapışıklıkları açmak için ultrason, kas güçlendirici cihazlar, magnetoterapi, ozon tedavisi, traksiyon, masaj, mezoterapi bunlardan bazıları. Yaklaşık 30-50 sistem fizik tedavide kullanılıyor.

Fizik tedavinin yararını görebilmek için neler yapmak gerekir?



Herhangi bir şey yapmak gerekmez. Günümüzde sadece ağrıya yönelik tedavi yapmıyoruz, ayrı zamanında bozulan mekanizmayı ve kas desteğini tamamen yerine getirebiliyoruz. Dolayısıyla eskisi gibi tedaviden sonra aylarca egzersiz yapmaya gerek kalmıyor.

Kaplıca tedavisi nedir?



Doğal enerji kaynaklarından yeraltı termo-mineral suyun, gazın, mineralli su ile organik unsurları içeren çamurun, kaynağın çıktığı yöreye özgü iklim koşulları, meteorolojik unsurların, biyolojik ortam gerginliği ile bütünleştiği organizma üzerinde tedavi etkinliği kanıtlanmış, kür tarzında uygulanan tedavi sistemidir. 15-20 seans kür şeklinde uygulanıyor. Bazı eklem hastalıklarında kaplıca, fizik tedavi ile uygulanıyor.

Piyasada satılan masaj aletlerinden zarar görülebilir mi?



Görülebilir. Eğer kişinin boyun, sırt veya bel ağrısı varsa herhangi bir masöre masaj yaptırması sakıncalıdır. Bu konuda eğitimli terapistler tedavi uygulamalıdır.

Bu konuda teknolojik gelişmeler neler?



Son yıllarda fizik tedavide birçok yeni sistem, tedavi protokollerine dahil edildi. Özellikle, kas cihazları, hasta pasifken de kasları güçlendirilebildiğinden, çok ileri yaşlarda bile çok pozitif sonuçlar veriyor. Örneğin, bacak kasları çok zayıflamış ve bu yüzden eklemleri bozulmuş, yürüyemeyen hastalar tedavi sonrası yürüyerek gidebiliyor ve bu da onların yaşamlarını çok olumlu etkiliyor. Magnetoterapi, kırık kemiklerin kaynamasını kolaylaştırıyor. Ozon terapi diyabetli veya felçli hastalarda oluşan dolaşım bozukluklarını ve açık yaraları tedavi edebiliyor. Fizikom?da dünyada fizik tedavide kullanılan tüm sistemler mevcut. Son beş-altı aydır omurga ile ilgili bir dinamik egzersiz cihaz sistemimiz var. Sistemin özelliği, boyun-sırt ve bel kaslarının gücünü bilgisayar ile ölçülmesi ve zayıf kasları tek tek güçlendirebilmesi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi?nde görev yapan Doktor Vildan Çerçi, fizik tedavide hastanın da ciddi sorumlulukları olduğunu söylüyor. Çerçi; "Tedavi sırasında hasta kendisine verilen egzersiz programlarını aksatmadan uygulamalı ve tedavi bittikten sonra kontrollere düzenli olarak gelmeli" diyor.

Fizik tedavi kimlere uygulanır?



Omuz, kol, bacak eklemlerinde ağrıları olanlara, romatizmal hastalıkların aktif döneminde olmayanlara, ortopedik ameliyatlar sonrasında kaslarında güçsüzlük, eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı gelişenlere, kırık, çıkık, incinme nedeniyle alçı sonrasında eklemlerinde sertleşmeler olanlara fizik tedavi uygulanır. Beyin, sinir hasarı sonucunda kol ve bacaklarda felç gelişenlere, hareket sistemi dışında lenf dolaşımının bozulması sonucu kol ve bacaklarında şişme oluşanlara uygulanır.

Fizik tedavinin sakıncalı olduğu durumlar nelerdir?



Romatizmal hastalıkların aktif dönemleri (eklemlerin şiş, sıcak ve ağrılı olduğu dönemler). Damar tıkanıklıkları, varisler, açık yaralar ve iltihaplı bölgeler üzerine uygulama.