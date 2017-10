Baş ağrınızın işinizden, yediğiniz peynirden ya da yanlış duruşunuzdan kaynaklanabileceğini biliyor muydunuz?

Bilinmeyen şaşırtıcı baş ağrısı tetikleyicilerini Hastane Derindere Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Nejla Çabuk’tan öğrendik…



Stres: Stres seviyenizi yükselten herhangi bir şey veya herhangi biri sizi gerginlikten kaynaklanan baş ağrısı veya migrene karşı daha savunmasız hale getirebilir. Nedeni tam olarak bilinemese de stresin beyin içerisinde ağrı mesajlarını ileten sinirlerdeki hassasiyeti artırarak baş ağrısına neden olabileceği kabul edilmektedir.



Hava durumu: Sıcaklık değişiklikleri migreni daha olası hale getirebilir. İster sıcak ister soğuk hava dalgası olsun, değişim baş ağrısını tetikleyebilir. Aynı şekilde güneşli, sıcak günlerde ya da yağmurlu havalarda da baş ağrısı görülebilir. Havayı değiştiremeyeceğinize göre aşırı sıcak ya da soğuktan kaçınarak kendinizi koruyabilirsiniz.



Güçlü kokular: Güçlü hatta güzel olan kokular birçok insanda migreni tetikler. En sık rastlanan suçlular boya, parfüm ve çiçeklerdir.



Saç aksesuarları: Çok sıkı bir atkuyruğu, kafadaki bağ dokusunu zorlayabilir; bu da saç dökülmesinin baş ağrısı oluşturmasına neden olur. Baş bandı, örgü ve sıkı oturan şapkalar da bunu yapabilir. Saçınızı sizi rahatsız etmeyecek şekilde mümkün olduğunca gevşek toplayın.



Egzersiz: Yorucu aktivite bazen baş ağrısına neden olabilir. Bu tür baş ağrısı, migrene yakalanma olasılığı yüksek kişilerde yaygındır. Nadiren de olsa, bu tür baş ağrısı beynin kanaması gibi ciddi bir sorunun işareti olabilir. Fiziksel olarak zor olan bir şey yaptıktan sonra kötü bir baş ağrısı yaşarsanız 911'i arayın.



Yanlış duruş: Baş-boyun kasları baş ve boyunda basınç oluşturur. Omuzlarınızı korumuyor, arkalık desteği olmayan bir sandalyede oturuyor veya görüş mesafenizden düşük ya da yüksekte bir monitöre bakıyorsanız sık sık gerilim tipi baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Yaşam tarzınızdan yapacağınız küçük değişiklikler ile bu problemden kurtulabilirsiniz.



Peynir: Bazı insanlar için en önemli migren tetikleyici peynir olabilir. Özellikle pastörize edilme süresi uzun olan peynirleri tükettiğinizde içerisindeki tiramin adı verilen maddenin yüksek oranda bulunması nedeniyle baş ağrısı problemiyle karşılaşabilirsiniz.



İşlenmiş gıdalar: Özellikle salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş ürünler, baş ağrısını tetikleyebilecek nitritler, tiramin ve gıda katkı maddeleri içerir. Bunun sizin için bir tetikleyici olabileceğini düşünüyorsanız, bu gıdaları diyetinizden bir süreliğine çıkarın.



Atlanan öğünler: Baş ağrınızın açlığınızdan kaynaklandığını her zaman anlayamayabilirsiniz. Açlık kan şekerinizin düşmesine neden olur. Ancak açlığınızı gidermek için tatlıları tercih etmeyin. Çünkü tatlılar kan şekerinizin bir anda yükselmesine ve ardından daha da düşmesine neden olur.



Sigara: Sigara içmenin baş ağrısını tetiklediği biliniyor. Sigara içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalanlardansanız küme tipi baş ağrısı problemiyle karşılaşabilirsiniz. Küme tipi baş ağrısı tek taraflı olup göz ve burun bölgesinde de şiddetli ağrıya neden olabilir.



Kafein: Ağrı ilaçlarının yanı sıra alınan kafein içerikli içecekler ağrınızı azaltabilir; ancak ard arda tüketeceğiniz kahve veya gazlı içecekler baş ağrınızı tetikleyebilir. Çok fazla kafein içerikli içecek tüketen kişilerde de yeterli kafein alamadıklarında bundan kaynaklanan baş ağrısı görülebilir.



Ağrınızın tetikleyicilerini bulun!

Öncelikle baş ağrısı günlüğü tutun. Her gün, yediğiniz gıdaları, stresli olayları, hava değişikliklerini ve fiziksel aktivitenizi not edin. Bu notlar ağrınızın hangi etkenle tetiklendiğini öğrenmenizi sağlayacaktır.



Tetikleyicileri kontrol altına alın

- Stresinizi yönetmeyin öğrenin. Her şeyi kontrol edemezsiniz, ancak sizi ilgilendiren şeylere nasıl tepki verebileceğinizi ve stresten mümkün olduğunca nasıl uzak durabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bunun için sosyal olun, mümkün olduğunca kendinize özel bir hobi zamanı oluşturun.



-Egzersizi hayatınıza dahil edin. Stresin yönetilmesi ve azaltılmasında önemli bir yardımcı olan egzersizden faydalanın. Size en uygun olan egzersizi öğrenmek için bir uzmana danışın. Örneğin yürüyüş herkes için iyi bir seçim olabilir. Yürürken, kollarınızın salınım hareketi boynunuzdaki ve omuzlarındaki kasları rahatlatır.



- Düzenli yemek yiyin. Böylece kan şekerinizi belli bir düzen içerisinde tutabilir ve açlık kaynaklı baş ağrılarının önüne geçebilirsiniz.



- Ayrıca bol sıvı tüketin. Çünkü vücudunuzu susuz bırakmanız da baş ağrısına neden olabilir.