Onlarca nedenden kaynaklanabilen bu sorundan uzun yıllar mustarip olmamak için hızlı şekilde önlem almak ve uzman tavsiyelerine kulak vermek gerekiyor. Peki sağlık gündemini sık sık meşgul eden bel ağrısına ne iyi gelir?

Türkiye’de doktora başvurma sebepleri arasında daima en üst sıralarda olan bel ağrısı, hayat kalitesini ve konforunu düşüren, pek çok işi engelleyen problemlerden biri. Onlarca nedenden kaynaklanabilen bu sorundan uzun yıllar mustarip olmamak için önlem almak ve uzman tavsiyelerine kulak vermek gerekiyor. Peki sağlık gündemini sık sık meşgul eden bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısının nedenleri nelerdir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabını hep birlikte öğrenmeye hazır mısınız? O halde başlayabiliriz...





Bel Ağrısının En Bilinen Nedenleri

Bel ağrısına ne iyi gelir sorusuna cevap vermeden önce yetişkinlerin yüzde 80’inin hayatlarının herhangi bir döneminde gözlemlenen bu sorunun en bilinen sebeplerine bakmakta fayda var. Genelde mekanik bel ağrıları olarak bilinen ve belin düzgün kullanılmaması sebebiyle başlayan ağrılar orta çıkıyor. Bel ağrısının en yaygın nedeni belin gereğinden fazla zorlanarak bölgedeki kas, tendon ve bağların zarar görmesidir. Genç yaşlarda dahi karşılaşılabilen bel fıtıkları, belde meydana gelen enfeksiyonlar ve sinir tahrişleri, nadir görülmesine rağmen çok ciddi sonuçlar doğurabilen tümörler ya da travmalar bel ağrılarına sebebiyet verebiliyor. Yaygın nedenlerini de öğrendiğinize göre artık bel ağrısına ne iyi gelir sorusuna cevap aramaya başlayabiliriz.





Bel Egzersizleri Yapmalısınız

Sosyal yaşamın yanı sıra iş hayatını da olumsuz etkileyen bel ağrısını önlemek ve hafifletmek için bel egzersizlerine ağırlık vererek kaslarınızı mümkün olduğunca güçlendirmelisiniz. Yürüyüş, plates, yoga ve yüzme gibi egzersizler pek çok problem gibi bel ağrısını da engelliyor. Bel ağrısına ne iyi gelir diye ayrıntılı araştırmalar yapıp doktora gitmek istemiyorsanız kendinize iyi bakmalı, egzersizi hayatınızdan eksik etmemelisiniz. Unutmayın ki spor yaparak vücut ağrılarıyla yüzleşme ihtimalini büyük oranda azaltabilirsiniz.





Bel egzersizleri yaparak kaslarınızı güçlendirmelisiniz.





Soğuk Kompres Ağrıyı Hafifletiyor

Ağrının başladığı ilk saatlerde ağrıyan bölgeye uyguladığınız 10 dakikalık soğuk kompres ağrıyı azaltmanın yanı sıra ortadan da kaldırabilir. Hem sıcak hem de soğuk kompres yaparken cildinizde oluşabilecek yanık gibi sorunları önlemek için dikkatli olmalısınız. Ve uygulama yapmadan önce bir doktora başvurmanız doğru olur.





Ağrıyı geçirmek için ağrının başladığı ilk saatlerde kompres yapabilirsiniz.





Soğuk ve Rüzgarlı Yerlerden Uzak Durmalısınız

Bel ağrısına ne iyi gelir dendiği zaman birçok kişi bu ağrıyla karşılaşmamak için soğuk, rüzgarlı ve klimalı ortamlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bu tavsiyeye uyarak aniden oluşabilecek bel ağrılarının önüne geçebilirsiniz.





Belinizi Destekleyen Yastıklar Kullanmalısınız

Özellikle ofis çalışanları bel ağrısına ne iyi gelir diye araştırma yapıyor. Çünkü gün boyunca aynı pozisyonda, çoğu zaman ayağa bile kalkmadan bel ve omurga sağlığı için tehlikeli. Genelde bu şekilde çalışan ofis çalışanları da bel ağrısından mustarip oluyor. Belinizi destekleyen sandalye yastıklarını kullanmanın haricinde düzenli aralıklarla ayağa kalkmalı ve esneme hareketleri yapmalısınız. Masa başında yapabileceğiniz ofis egzersizleri size yardımcı olabilir...

