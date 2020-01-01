İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) vücuda girdikten birkaç ay sonra belirti göstermeye başlayan virüslerden biridir. İnsan bedenini hastalıklara karşı koruyan akyuvarlara saldıran HIV virüsü, zamanla hücrelerin sayısını azaltarak bağışıklık sisteminin etkisini yitirmesine neden oluyor. Peki en yaygın HIV belirtileri nelerdir? İşte cevabı…
Virüs vücuda girdikten 2 ve 4 hafta arasındaki belirtiler akut dönem HIV belirtileri olarak biliniyor. Lenf bezlerinde şişlik, döküntü, ateş ve kas ağrısı gibi grip benzeri şikayetler gözlemlenebilir. Kişi bu dönemde ciddi derecede bulaştırıcı olmasına rağmen herhangi bir belirti görülmeme ihtimali de yüksektir. Ancak en yaygın HIV belirtileri şunlardır;
Akut dönemin ardından virüsün vücutta hiçbir belirti göstermeden 7-10 yıl aralığında taşınma ihtimali de vardır. Bu süre zarfında enfekte olan kişinin bulaştırıcılığı devam eder. HIV pozitif tanısı alan kişiler ilaç tedavisine başladıktan kısa süre sonra virüs vücutta baskılandığı için başkalarına bulaştırma ihtimali ortadan kalkıyor.
HIV virüsü kendini hızla kopyalayıp bağışıklık sistemini oluşturan hücreleri yok ederek bedeni hastalıklara açık hale getiriyor. Çoğu zaman HIV ile karıştırılan AIDS ise HIV’den farklı bir durumdur. AIDS, HIV enfeksiyonunun tedavi edilmediği takdirde ileride alacağı haldir. HIV pozitif bireyler tedavi olmazsa bağışıklık sistemleri 10-12 sene içinde görevini yerine getirmemeye başlıyor, haliyle vücut tüm enfeksiyonlara açık hale geliyor. İlerim dönem HIV belirtileri arasında uzun süren yüksek ateş, çok sık ve kolay hastalanma, aşırı kilo kaybı, geçmeyen öksürük, pamukçuk, sürekli uçuk çıkarmak yer alıyor.