İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) vücuda girdikten bir süre sonra belirti göstermeye başlayan virüslerden biridir. Virüs vücuda girdikten 2 ve 4 hafta arasındaki belirtiler akut dönem HIV belirtileri olarak tanımlanıyor. Lenf bezlerinde şişlik, döküntü, ateş ve kas ağrısı gibi grip benzeri şikayetler gözlemlenebilir. Kişi bu dönemde ciddi derecede bulaştırıcı olmasına rağmen herhangi bir belirti görülmeme ihtimali de yüksektir.

İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) vücuda girdikten birkaç ay sonra belirti göstermeye başlayan virüslerden biridir. İnsan bedenini hastalıklara karşı koruyan akyuvarlara saldıran HIV virüsü, zamanla hücrelerin sayısını azaltarak bağışıklık sisteminin etkisini yitirmesine neden oluyor. Peki en yaygın HIV belirtileri nelerdir? İşte cevabı…

HIV Belirtileri İlk Haftalarda Gözlemlenmiyor

Virüs vücuda girdikten 2 ve 4 hafta arasındaki belirtiler akut dönem HIV belirtileri olarak biliniyor. Lenf bezlerinde şişlik, döküntü, ateş ve kas ağrısı gibi grip benzeri şikayetler gözlemlenebilir. Kişi bu dönemde ciddi derecede bulaştırıcı olmasına rağmen herhangi bir belirti görülmeme ihtimali de yüksektir. Ancak en yaygın HIV belirtileri şunlardır;

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı ve iltihabı

Lenf bezlerinde gözle görülük büyüme

Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı ağız içi yaraları

Vücutta küçük kızarıklık ve kabarcık şeklindeki döküntüler.

Eklem ve kaslarda ağrı

Gece terlemeleri

Uzun süre geçmeyen ishal

Bulantı ve kusma

Kısa süre içinde 9-10 kg kilo kaybı

Sessiz Dönem

Akut dönemin ardından virüsün vücutta hiçbir belirti göstermeden 7-10 yıl aralığında taşınma ihtimali de vardır. Bu süre zarfında enfekte olan kişinin bulaştırıcılığı devam eder. HIV pozitif tanısı alan kişiler ilaç tedavisine başladıktan kısa süre sonra virüs vücutta baskılandığı için başkalarına bulaştırma ihtimali ortadan kalkıyor.





İleri Dönem HIV Belirtileri

HIV virüsü kendini hızla kopyalayıp bağışıklık sistemini oluşturan hücreleri yok ederek bedeni hastalıklara açık hale getiriyor. Çoğu zaman HIV ile karıştırılan AIDS ise HIV’den farklı bir durumdur. AIDS, HIV enfeksiyonunun tedavi edilmediği takdirde ileride alacağı haldir. HIV pozitif bireyler tedavi olmazsa bağışıklık sistemleri 10-12 sene içinde görevini yerine getirmemeye başlıyor, haliyle vücut tüm enfeksiyonlara açık hale geliyor. İlerim dönem HIV belirtileri arasında uzun süren yüksek ateş, çok sık ve kolay hastalanma, aşırı kilo kaybı, geçmeyen öksürük, pamukçuk, sürekli uçuk çıkarmak yer alıyor.

HIV Hakkında Doğrular