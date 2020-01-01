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En Yaygın HIV Belirtileri Nelerdir?

En Yaygın HIV Belirtileri Nelerdir?

İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) vücuda girdikten bir süre sonra belirti göstermeye başlayan virüslerden biridir. Virüs vücuda girdikten 2 ve 4 hafta arasındaki belirtiler akut dönem HIV belirtileri olarak tanımlanıyor. Lenf bezlerinde şişlik, döküntü, ateş ve kas ağrısı gibi grip benzeri şikayetler gözlemlenebilir. Kişi bu dönemde ciddi derecede bulaştırıcı olmasına rağmen herhangi bir belirti görülmeme ihtimali de yüksektir.

İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) vücuda girdikten birkaç ay sonra belirti göstermeye başlayan virüslerden biridir. İnsan bedenini hastalıklara karşı koruyan akyuvarlara saldıran HIV virüsü, zamanla hücrelerin sayısını azaltarak bağışıklık sisteminin etkisini yitirmesine neden oluyor. Peki en yaygın HIV belirtileri nelerdir? İşte cevabı…

HIV Belirtileri İlk Haftalarda Gözlemlenmiyor

Virüs vücuda girdikten 2 ve 4 hafta arasındaki belirtiler akut dönem HIV belirtileri olarak biliniyor. Lenf bezlerinde şişlik, döküntü, ateş ve kas ağrısı gibi grip benzeri şikayetler gözlemlenebilir. Kişi bu dönemde ciddi derecede bulaştırıcı olmasına rağmen herhangi bir belirti görülmeme ihtimali de yüksektir. Ancak en yaygın HIV belirtileri şunlardır;

  • Yüksek ateş
  • Baş ağrısı
  • Boğaz ağrısı ve iltihabı
  • Lenf bezlerinde gözle görülük büyüme
  • Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı ağız içi yaraları
  • Vücutta küçük kızarıklık ve kabarcık şeklindeki döküntüler.
  • Eklem ve kaslarda ağrı
  • Gece terlemeleri
  • Uzun süre geçmeyen ishal
  • Bulantı ve kusma
  • Kısa süre içinde 9-10 kg kilo kaybı

Sessiz Dönem 

Akut dönemin ardından virüsün vücutta hiçbir belirti göstermeden 7-10 yıl aralığında taşınma ihtimali de vardır. Bu süre zarfında enfekte olan kişinin bulaştırıcılığı devam eder. HIV pozitif tanısı alan kişiler ilaç tedavisine başladıktan kısa süre sonra virüs vücutta baskılandığı için başkalarına bulaştırma ihtimali ortadan kalkıyor. 


İleri Dönem HIV Belirtileri

HIV virüsü kendini hızla kopyalayıp bağışıklık sistemini oluşturan hücreleri yok ederek bedeni hastalıklara açık hale getiriyor. Çoğu zaman HIV ile karıştırılan AIDS ise HIV’den farklı bir durumdur. AIDS, HIV enfeksiyonunun tedavi edilmediği takdirde ileride alacağı haldir. HIV pozitif bireyler tedavi olmazsa bağışıklık sistemleri 10-12 sene içinde görevini yerine getirmemeye başlıyor, haliyle vücut tüm enfeksiyonlara açık hale geliyor. İlerim dönem HIV belirtileri arasında uzun süren yüksek ateş, çok sık ve kolay hastalanma, aşırı kilo kaybı, geçmeyen öksürük, pamukçuk, sürekli uçuk çıkarmak yer alıyor. 

HIV Hakkında Doğrular

  • HIV pozitif olmak bir hastalık değil tıbbi bir durumdur.
  • “AIDS hastalığı”, “AIDS’li insan” gibi ifadeler yanlıştır. Çünkü günümüzde kullanılan ilaçlar HIV pozitif bireylerin AIDS evresine geçmesini önlüyor.
  • HIV aynı çatal bıçakla yemek yiyerek, tokalaşarak bulaşmaz. Cinsel ilişki ve kan yoluyla geçen bir virüstür.
  • Sivrisinekler HIV yaymaz.
  • Yalnızca uyuşturucu bağımlıları ya da eşcinsel bireylerde rastlanması toplumsal önyargılar arasındadır. Herkes HIV pozitif olabilir.
  • Vücuttan tamamen atılmasını sağlayan bir tedavi yöntemi henüz yoktur.
  • İki HIV pozitif bireyin korunmasız cinsel ilişkiye girmemesi gerekir. Çünkü farklı tipleri bulunan HIV virüsünün transferi çapraz direnç yaratabiliyor. 
  • Eğer riskli bir temasınız olduğuna dair şüpheleriniz varsa kuşkularınızı gidermenin yolu en erken 14 gün sonra HIV testi yaptırmaktır. Unutmayın ki HIV ile yaşayan milyonlarca birey var. Günümüzde kullanılan ilaçlar HIV pozitif bireylerin HIV negatif bireylerle aynı kalitede ve uzunlukta bir hayat sürmesini sağlıyor…
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