Günlük hayatı tamamen sekteye uğratan ishal, evden çıkamamanıza neden olan ağrılı bir sağlık problemi. Sık şekilde sulu dışkılama olarak tanımlanan ishal nasıl geçer diye merak ediyorsanız en doğru adrestesiniz.

Günlük hayatı tamamen sekteye uğratan ishal, evden çıkamamanıza neden olan ağrılı bir sağlık problemi. Sık şekilde ve sulu dışkılama olarak tanımlanan “ishal nasıl geçer?” diye merak ediyorsanız en doğru adrestesiniz. İshalin nedenlerine, tedavi yöntemlerine ve kendinizi ishalden korumak için yapmanız gerekenlere göz atabiliriz...





İshalin Nedenleri?

İshal nasıl geçer ya da ishali ne keser sorularından önce ishalin nedenlerini öğrenip her daim önlem almakta fayda var. Sosyal yaşamın en büyük düşmanlarından biri olan ishal, hafif yaşandığı durumlarda bile kişileri olumsuz etkiliyor. Şiddetli ishal ise hastanelik olabilecek kadar ciddi problemler yaratabiliyor. Genelde bakteri, virüs ve parazit gibi enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan ishal, antibiyotik kullanımı, gıda zehirlenmesi, metabolik hastalıklar, müshil kullanımı, aşırı derecede tüketilen sebze ve meyveler yüzünden de gözlemlenebiliyor.





İshali Ne Keser?

Ağır seyreden ishal nasıl geçer diye merak ediyorsanız öncelikle doktora giderek ishalin nedenini öğrenmeli ve ardından belirlenen tedavi planını uygulamalısınız. Belirtileri ortadan kaldıran ve zarar gören bağırsak sağlığınızı geri kazandıran ilaçlar problemi en hızlı şekilde atlatmanıza destek oluyor. Yediğiniz yemekler de ishali atlatmanızda büyük önem taşıyor. Tekrardan ishal nasıl geçer konulu araştırmalar yapmamak için düzenli ve dengeli beslenmelisiniz. İlk yapmanız gereken ishal nedeniyle vücudunuzun kaybettiği sıvıyı yerine koymak. 1 litre suyun içine bir yemek kaşığı şeker ve biraz tuz ekleyerek düzenli aralıklarla içmelisiniz. Bol su içmenin yanı sıra lifli gıdalara yönelmeli, potasyum açısından zengin patates ve muz tüketmelisiniz. Gazoz ve kola gibi içeceklerin de ishale iyi geldiği biliniyor.





Bazı Belirtilere Dikkat!

İshal her ne kadar beslenmeye dikkat edip bol su içerek atlatılabilse de kimi durumlarda mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Çünkü bazen ishal nasıl geçer diye araştırma yapıp tüm önerileri uygulasanız da fayda etmeyebilir. Çok fazla sayıda dışkılama, kusma, dışkıda kan, yüksek ateş ve su kaybına bağlı olarak idrarda bariz bir azalma varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız.





Ağır seyreden ishallerde mutlaka doktora gidilmeli.





İshal Yapan Yiyecek ve İçecekler

Bazı yiyecek ve içecekler günlük hayatta birçok kişi tarafından tüketilse de ishale neden olabiliyor. Fast-food, kızartma, acı biber, baharatlı yemekler, yağlı yiyecekler, yeşil sebzeler, kavun, karpuz, soğan ve sarımsak gibi gıdalarla kahve, kola, süt ve alkollü içecekler ishal ihtimalini artırıyor. İshali tetikleyen yiyecek ve içecekleri dikkatli tüketmeye özen göstermelisiniz. Unutmayın ki ishali ne keser diye düşünmemek için öncelikle kişisel hijyeninize özen göstermelisiniz. Özellikle ellerinizi sık sık yıkamalı ve yemeklerinizin temizliğinden emin olmalısınız. Ayrıca bozulmuş veya uzun süre beklemiş yiyeceklerden uzak durmalısınız. İshali tetikleyen yiyecek ve içecekler hakkında bilgi sahibi olsanız da her hastanın hikayesi birbirinden farklı. Yani sizde bambaşka gıdalar da ishale sebep olabilir. Bu nedenle bedeninizi dinlemeli ve ishali tetikleyen faktörleri ayırt etmelisiniz.



İshal nasıl geçer konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olduğunuza göre beslenme düzeniniz ve hayat tarzınızda küçük değişiklikler yapmaya başlayabilirsiniz.

